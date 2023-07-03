Минтруд предложил увеличить МРОТ на 18,5%

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

Министерство труда опубликовало проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 19 242 рублей с 1 января 2024 года, сообщили в ведомстве.

Таким образом, МРОТ будет увеличен на 18,5%. С 2025 года, по данным ведомства, необходимо вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

«Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», – заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА «Новости».

Для МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей.

Кроме того, в Минтруде подчеркнули, что увеличение МРОТ обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников.

Ранее президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое.