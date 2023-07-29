Байден забыл подписать указ после выступления

  • Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
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    Япония ожесточается против России и Китая
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Военный разведчик рассказал о слабостях натовской техники ВСУ
    Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    Россиян разрешили ставить на воинский учет без личной явки в военкомат
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника (ВИДЕО)
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    16 комментариев
    Новости
    04:57Байден забыл подписать указ после выступления

    Президент США Джо Байден, выступивший в городе Оберн (штат Мэн) в связи с подписанием указа о поддержке американских производителей, забыл подписать указ после того, как произнес речь, сообщил пресс-пул Белого дома.

    04:31США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    04:04Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    03:26WSJ заявила о якобы отказе Путина обсуждать с Эрдоганом зерновую сделку

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос возобновления зерновой сделки, но разговор так и не состоялся, заявили дипломатические источники в Турции.

    03:00Макаревича собрались оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей

    В связи с отсутствием маркировки иноагента в публикациях в соцсетях лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в России иноагентом) грозит штраф, сообщили в Симоновском суде Москвы.

    02:50США решили выделить Тайваню военную помощь на сумму до 345 млн долларов

    Главе Госдепа Энтони Блинкену поручено распорядиться о выделении до 345 млн долларов на военную помощь Тайваню, заявил президент США Джо Байден.

    02:16СБ ООН потребовал освободить президента Нигера

    Совет Безопасности ООН резко осудил попытки неконституционным путем сменить законное правительство Нигера, президент страны Мохамед Базум должен быть освобожден, заявил Совбез.

    01:59Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    01:31Украинским фехтовальщикам собрались разрешить не жать руки российским

    Международная федерация фехтования (FIE) решила изменить регламент поединков после скандала, вызванного отказом украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой, пишут СМИ.

    00:58Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    00:32Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    23:51МИД анонсировал запуск единой электронной визы

    Запуск единой электронной визы состоится 1 августа, сообщил консульский департамент МИД России.

    23:43Встреча Путина с лидерами стран Африки по Украине началась в Петербурге

    В Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине, сообщают информационные агентства.

    23:16Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    22:43Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    29 июля 2023, 04:57

    Байден забыл подписать указ после выступления

    Байден после выступления на тему поддержки производства в США забыл подписать соответствующий указ

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, выступивший в городе Оберн (штат Мэн) в связи с подписанием указа о поддержке американских производителей, забыл подписать указ после того, как произнес речь, сообщил пресс-пул Белого дома.

    В отчете пресс-пула говорится, что после выступления Байден «начал пожимать руки зрителям». Однако ему пришлось вернуться к трибуне, так как он «забыл подписать указ», что «было одним из центральных событий мероприятия», передает ТАСС.

    Байден вернулся к трибуне после того, как к нему обратился помощник, прошептав президенту что-то на ухо. «Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Кроме того, выступая в штате Мэн, Байден пошутил, что находится в политике «уже 600 лет». Байден заявил: «Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь».

    Напомним, в январе Байден забыл имя правозащитницы Арндреи Уотерс Кинг, когда песней поздравлял ее с днем рождения. В 2021 году Байден на переговорах забыл имя премьера Австралии Скотта Моррисона. Кроме того, во время выступления он забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (73)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (68)
    28 июля 2023, 18:10
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.

    «Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

    Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

    «Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

    Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

    Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.

    Коментарии (28)
    28 июля 2023, 20:59
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    @ Tadashi MIYAMOTO/AFLO/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    Как сообщает издание, Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, так как на турнире якобы действует протокол по борьбе с коронавирусом. Теперь представительница Украины сможет принять дальнейшее участие в командном турнире саблисток.

    Напомним, накануне Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки. Согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. За это украинка была дисквалифицирована.

    Коментарии (48)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

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    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 17:22
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    @ Алексей Майшев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Причиной взрыва стало, по предварительным данным, взрывное устройство, сообщил депутат в своем Telegram-канале, передает ТАСС. В результате подрыва никто не пострадал, серьезных разрушений не последовало, добавил депутат.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый в закладке взрывного устройства задержан, выясняется его мотив.

    Ранее в пятницу в Таганроге произошел взрыв. По словам главы Ростовской области Василия Голубева, причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 10:42
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Балицкий: Войска России контролируют Времевское направление, обстановка напряженная

    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка остается напряженной, тем не менее российские подразделения контролируют Времевское направление. Противник несет значительные потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, передает РИА «Новости».

    Ранее Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 17:38
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    После пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты, принадлежащие к видам Panagrolaimus и Plectus, передает РИА «Новости», со ссылкой на исследование. Ученые представили точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад).

    По информации исследователей, образец нематоды был извлечен на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Он покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Чтобы оживить червей, им давали воду, они прожили около месяца, но успели произвести на свет более 100 новых поколений. Как заявил руководитель исследования Теймураз Курцчалия, этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным.

    Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 11:25
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским

    Рогов: ВСУ потеряли три тысячи человек в атаках на село Старомайорское на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ с начала наступления при попытках занять село Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии соприкосновения в июне потеряли более трех тысяч человек, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, с начала наступления ВСУ у села Старомайорского была уничтожена целая бригада ВСУ, только по подтвержденным данным именно на данном участке – это свыше трех тысяч боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что противник в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы», сейчас в районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности. «Наши ребята стоят там как герои», – заключил он.

    Ранее сообщалось, что Восточная группировка отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорского. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил.

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    28 июля 2023, 16:08
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава Rheinmetall заявил о желании начать ремонт танков на Украине

    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    «Мы хотим начать работу после летнего перерыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил о планах Rheinmetall открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшее время.

    В МИД России ранее отметили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России, если там появится.

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