Байден забыл подписать указ после выступления

Байден после выступления на тему поддержки производства в США забыл подписать соответствующий указ

Tекст: Антон Антонов

В отчете пресс-пула говорится, что после выступления Байден «начал пожимать руки зрителям». Однако ему пришлось вернуться к трибуне, так как он «забыл подписать указ», что «было одним из центральных событий мероприятия», передает ТАСС.

Байден вернулся к трибуне после того, как к нему обратился помощник, прошептав президенту что-то на ухо. «Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

Кроме того, выступая в штате Мэн, Байден пошутил, что находится в политике «уже 600 лет». Байден заявил: «Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь».

Напомним, в январе Байден забыл имя правозащитницы Арндреи Уотерс Кинг, когда песней поздравлял ее с днем рождения. В 2021 году Байден на переговорах забыл имя премьера Австралии Скотта Моррисона. Кроме того, во время выступления он забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина.