Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Байден забыл подписать указ после выступления
Байден после выступления на тему поддержки производства в США забыл подписать соответствующий указ
Президент США Джо Байден, выступивший в городе Оберн (штат Мэн) в связи с подписанием указа о поддержке американских производителей, забыл подписать указ после того, как произнес речь, сообщил пресс-пул Белого дома.
В отчете пресс-пула говорится, что после выступления Байден «начал пожимать руки зрителям». Однако ему пришлось вернуться к трибуне, так как он «забыл подписать указ», что «было одним из центральных событий мероприятия», передает ТАСС.
Байден вернулся к трибуне после того, как к нему обратился помощник, прошептав президенту что-то на ухо. «Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Кроме того, выступая в штате Мэн, Байден пошутил, что находится в политике «уже 600 лет». Байден заявил: «Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь».
Напомним, в январе Байден забыл имя правозащитницы Арндреи Уотерс Кинг, когда песней поздравлял ее с днем рождения. В 2021 году Байден на переговорах забыл имя премьера Австралии Скотта Моррисона. Кроме того, во время выступления он забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина.