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18 июля, вторник | Последнее обновление — 02:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе
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Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
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Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.
В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
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Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.
Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.
«Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.
В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.
В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России
Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.
После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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Идущим на Украину судам отказали в страховке после выхода России из зерновой сделки
Идущим на Украину судам отказали в страховании после выхода России из зерновой сделки
Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Источник ТАСС предположил, что направляющимся судам в украинские порты откажут в страховании. Маловероятно, что кто-то согласится из-за отсутствия гарантий безопасности страховать такие суда.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Глава ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза
Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать президента Украины Зеленского на саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться, сообщила испанская газета Vanguardia.
Издание пишет, что Зеленский просил участвовать каким-либо образом на саммите ЕС, но Мишель передумал его приглашать. По данным газеты, лидеры стран Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Украине в рамках вопроса продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Источники издания сообщили, что на саммите страны Латинской Америки и Карибского бассейна выскажут свое мнение, как положить конец украинскому конфликту.
Саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.
Ранее Financial Times писала, что Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО.
Медведев после атаки в Крыму призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами
Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками
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Террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне украинской атаки на Крымский мост.
Медведев подчеркнул, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями – они понимают только язык силы, «совсем негуманные методы».
В этой связи он призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.
«Главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – написал Медведев в Telegram.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту
Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию
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Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.
«Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.
«Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.
«Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.
«Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.
«Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.
Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.
Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП
Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.
«Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».
Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Хуснуллин: Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали
Вице-премьер России Хуснуллин: Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
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Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали после террористической атаки, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Как указал Хуснуллин, водолазы заканчивают обследование опор. По его словам, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, а через два часа будет информация на совещании, где будет намечен план дальнейших действий, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что через несколько часов может быть принято решение о возобновлении движения.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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