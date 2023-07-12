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Авиация группировки «Юг» ударила по десяти объектам ВСУ
Минобороны: Авиация группировки «Юг» произвела ракетный удар по десяти объектам ВСУ
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Авиация Южной группировки войск нанесла ракетные удары по десяти объектам украинских военных, сообщает начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, подразделения группировки отражают атаки штурмовых групп ВСУ, противник понес значительные потери при попытке прорыва в районе населенного пункта Водяное, передает ТАСС.
Астафьев добавил, что экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли поражение скоплению живой силы противника в районе Берховки, а расчет РСЗО «Торнадо» уничтожил артиллерийскую систему М777 производства США в районе Предтечино.
Ранее ВС России отбили пять атак ВСУ под Серебрянским лесничеством.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
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Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».
Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.
«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.
Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.
Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.
Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.
Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление
Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.
Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».
Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.
Рогов назвал мифом «неуязвимость» немецких танков Leopard
Эксперт Рогов назвал нелепым мифом «неуязвимость» немецких танков Leopard
«Неуязвимость» немецких танков Leopard на деле оказалась нелепым мифом, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, обстановка на линии фронта в Запорожской области продемонстрировала, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом, и надежда Киева на немецкое «чудо-оружие» не оправдалась.
«Был качественный пиар и реклама, а в итоге техника ничем себя не зарекомендовала», – сказал Рогов, передает РИА «Новости».
Ранее попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько рассказал, что украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом.
Le Monde: Французских инструкторов не интересует судьба украинских военных
Le Monde: Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба военных ВСУ
Военных инструкторов из Франции, которые обучают военнослужащих вооруженных сил Украины, не интересует их дальнейшая судьба, пишет обозреватель Le Monde Элиз Венсан.
Венсан сообщил, что обучение украинских военных французскими инструкторами проходит на секретном полигоне в Польше. Обучение длится пять недель, после чего проходит церемония проводов военных ВСУ, передает RT.
«Что будет дальше, нас не касается. Их будущее – не наша проблема», – приводит Le Monde слова одного из французских полковников.
Ранее пленный боевик из «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют.
Лавров назвал причину продолжения боевых действий на Украине
Лавров объяснил продолжение боевых действий на Украине стремлением Запада нанести России стратегическое поражение
Вооруженное противостояние на Украине не прекращается, поскольку Запад продолжает стремиться к тому, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров полагает, что боевые действия не прекратятся, пока «Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.
Как отметил министр, сейчас «нет признаков изменения такой позиции», США «и их вассалы» не прекращают «лихорадочно накачивать Украину оружием». Они подталкивают Киев к продолжению боевых действий, сказал Лавров. Он указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран, а также на заявления Киева, что «никакие посредники сейчас не нужны».
Лавров заявил, что под видом так называемой формулы мира выдвигается «набор ультимативных требований к России, включающий организацию судилища над ее военно-политическим руководством и отъем материальных активов в качестве «репараций». Он подчеркнул, что такой подход «не имеет ничего общего с урегулированием».
Комментируя стремление Украины и Запада «собрать некий «саммит мира» для «легитимизации этих подходов», Лавров выразил уверенность, что «в Индонезии прекрасно понимают вредоносную подоплеку подобных планов и не поддадутся на лживую риторику сторонников войны до последнего украинца».
Лавров отметил, что Москва при этом не считает «нынешний этап международных отношений» новой холодной войной. По его словам, речь идет о «становлении многополярного миропорядка» и попытке Запада удержать гегемонию. Запад подрывает мировую продовольственную и энергетическую безопасность, а средства, «которые могли быть направлены на содействие международному развитию», сейчас «сгорают в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам», сказал глава МИД России.
Напомним, по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе было объявлено, что страны альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины. Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»
Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.
Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.
Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.
Берлин отказался поставлять крылатые ракеты Киеву
Глава Минобороны Германии Писториус подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты.
По словам Писториуса, если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение, но Германия не намерена менять позицию, передает ТАСС.
При этом министр заявил, что не видит места для критики в адрес Германии, которая является второй по поставкам оружия Украине. Также министр указал, что согласовал с властями Литвы размещение 4 тыс. военных бундесвера в стране.
Ранее Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у них заметно больше.
G7 собралась согласовать принципы гарантий безопасности для Украины
Лондон сообщил о намерении G7 согласовать принципы гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе
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На полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует международные общие принципы гарантий безопасности для Украины и подпишет совместную декларацию, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании.
G7 намерена согласовать «существенные международные общие принципы по обеспечению долгосрочных мер безопасности для Украины» в среду. В декларации собираются указать, как намерены «поддерживать Украину в ближайшие годы», чтобы прекратить вооруженный конфликт, предотвратить и «дать ответ на любые будущие нападения», передает ТАСС.
Также сообщается о намерении передать Киеву «больше военной техники», развивать защиту Украины «от кибер- и гибридных угроз», увеличить масштаб и ускорить обмен разведданными. Планируется расширение «учебных программ и военных учений», развитие промышленной базы Украины.
G7 рассчитывает, что это позволит Украине стать страной, которая «сможет защищать свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем». Данный шаг, а также поддержка пути Украины в НАТО должны стать «сильным сигналом» для России и «вернуть мир в Европу».
Лондон собирается передать Украине десятки боевых машин и тысячи снарядов для танков Challenger 2, выделить средства на ремонт ранее поставленной техники, создать медицинский центр реабилитации военных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал негодование, так как страны НАТО заявили, что пока не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Кулеба: Украина не понимает, какие еще условия должна выполнить для вступления в НАТО
Кулеба заявил о расхождении позиций НАТО и Киева по вопросу условий для вступления в альянс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие еще условия следует выполнить Киеву, чтобы получить приглашение в Североатлантический альянс.
Кулеба указал, что в этом вопросе у Киева и альянса «принципиально разные позиции». По его словам, Украина не понимает, какие еще условия должна выполнить для вступления в НАТО и когда. «Кто доложен сформулировать эти условия? Какие они?» – заявил Кулеба, передает ТАСС.
По его словам, киевские власти считают, что уже сейчас есть все условия для того, чтобы пригласить Украину в НАТО, в то время как в самом альянсе считают, что Киев должен выполнить еще «какие-то условия».
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса оказались для Украины скромными: Киев получил лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО.
Во вторник страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявив, что членство в альянсе может быть предоставлено только при выполнении всех условий.
Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки
Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС.
Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них.
Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление.