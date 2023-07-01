В филиалах фонда «Защитники Отечества» прошли мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий

Филиалы фонда «Защитники Отечества» в регионах организовали мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий, участие в которых приняли ветераны спецоперации и их семьи.

Мероприятия включали в себя возложение цветов к памятникам, патриотические беседы, мастер-классы и посещения раненых ветеранов СВО в госпиталях. Председатель фонда Анна Цивилева от лица команды фонда поздравила и выразила благодарность ветеранам, пост размещен в Telegram-канале.

«От лица команды фонда выражаю благодарность всем ветеранам, которые стояли на страже интересов страны. Ваши подвиги являются достойным примером мужества для молодого поколения», – написала она.

Так, руководитель филиала фонда в Оренбургской области Елена Нефедова возложила цветы к мемориалу памяти ветеранов боевых действий в парке 50-летия СССР. Она также посетила 426 военно-клинический госпиталь Министерства обороны России, где пообщалась с участниками спецоперации.

В Мордовии сотрудники фонда приняли участие в митинге-реквиеме, состоявшемся на площади у памятника Воинам-интернационалистам. В Саранске военный комиссар города Алексей Демин вручил матери погибшего участника СВО орден Мужества. Заместитель руководителя филиала Ольга Зеткина возложила цветы к памятнику Воинам-интернационалистам.

В Томской области филиал фонда совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана провели встречу с детьми из реабилитационного центра «Луч». У мемориала прошел торжественный митинг.

В филиале фонда в Карелии состоялась встреча с руководителями и членами общественных объединений ветеранов. Руководитель филиала Ирина Бакунович рассказала о работе фонда, обсудили актуальные вопросы помощи и воспитания.