Генерал Романчук привел подробности боя с ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны заявило об уничтожении трех танков Leopard при наступлении ВСУ

При наступлении на Запорожском направлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков, заявил командующий группировкой ВС России на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.

Потери личного состава ВСУ составили до 350 человек и более 10 БМП, заявил Романчук в ролике, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

Первые серьезные потери украинские военные понесли при попытке преодоления минных полей, на них подорвались четыре танка, также была уничтожена установка разминирования.

В уничтожение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения и общевойсковых подразделений на переднем крае.

ВСУ пришлось остановиться и, понеся потери, отказаться от перехода по минным полям. В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Российские летчики действовали на предельно малых высотах, наносили поражение ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение ВСУ составил девять танков и БМП.

В это время артиллерия ВС России подавила артиллерию украинской стороны. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили систему связи противника, каналы управления беспилотников.

Зенитчики сбили 11 дронов. ВСУ, понеся потери, отказались от наступления и отошли.

Генерал-полковник особо отметил подразделения 42-й мотострелковой дивизии, проявивших мужество, героизм и смелость. Они смогли обеспечить устойчивость обороны и выполнить поставленную задачу.

Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.