Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум Толпа немцев освистала Шольца из-за Украины ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами разного калибра 3 июня 2023, 08:18 Текст: Вера Басилая

Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке пять снарядов «натовского» калибра, и восемь – калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрелам украинских войск подвергся Никитовский район Горловки, и Черногвардейский район Макеевки, следует из сообщения Telegram-канал представительства. Ранее ударом российской авиации был поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области. ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Ольга Никитина

ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены. Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области. Новости СМИ2 Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО. «ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник. «Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт. «Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение. Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске». Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю. Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных». Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже. Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса

Фото: Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ. «В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар. «В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт. «Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник. «В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар. «Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт. «Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник. «К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку. Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны. Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями. Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы. Новости СМИ2 Спецназ «Ахмат» уничтожил более 50 украинских военнослужащих под Марьинкой в ДНР

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе Авдеевки. Подразделения отряда спецназначения «Ахмат» продолжили наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе боев уничтожены более 50 военнослужащих, четыре бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также американская самоходная артустановка Paladin, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Масютовки Харьковской области. Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б», сообщил Конашенков. Недалеко от Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Кузьмино ЛНР и Торским Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены 60 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артустановки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 73 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Мирошник: Девять лет назад Украина разделила граждан на «своих» и «чужих» Экс-посол ЛНР Мирошник: По виновным в авиаударе по центру Луганска девять лет назад плачет трибунал

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

Авиаудар по центру Луганска девять лет назад оставил в сердцах жителей Донбасса незаживающую рану. Мы до сих пор помним, как Украина разделила собственных граждан на «своих» и «чужих», сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Напомним, 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганску, в результате которого погибли восемь человек. «Удар по Луганской обладминистрации стал первым случаем применения украинской авиации по мирному городу. Тогда администрация президента Украины выразила презрение по отношению ко всем своим конституционным обязательствам, международному гуманитарному праву и человечности. Было совершено преступление, за которое до сих пор никто не понес ответственности», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Жителям Донбасса этот день нанес рану, которая никогда уже не зарастет. Именно тогда украинская администрация четко разделила граждан на «своих» и «чужих». Восемь трупов, которые одномоментно образовались на пороге здания и почти два десятка раненых стали подтверждением того, что Украина готова убивать несогласных», – продолжил собеседник. «Украинский штурмовик зашел над центром города, детскими площадками, органами власти и сквером, где гуляли мирные граждане и запустил ракету. И нет никаких сомнений в том, что это было благословлено, в том числе, тогдашним президентом Порошенко, который только-только получил власть в свои руки. По нему и другими виновным давно плачет трибунал», – акцентирует эксперт. «То, как украинские власти тогда пытались оправдать произошедшее, говоря о «взорвавшемся кондиционере», можно расценивать только как жесточайший цинизм. По их логике, если мы не поддержали госпереворот, то нас можно убивать, а затем объяснять это «кондиционером», – указывает бывший дипломат. «Люди до сих пор, даже спустя девять лет, помнят события 2 июня 2014 года. И не забудут их никогда. Мы по-прежнему ежегодно приносим цветы к месту трагедии. И пока все виновники не будут наказаны, мы не успокоимся», – заключил Мирошник. Напомним, 2 июня 2014 года авиация Украины нанесла авиаудар по зданию областной администрации Луганска. «Самолет ВВС Украины нанес ракетно-бомбовый удар по зданию областной администрации, разрушен фасад слева от парадного входа», – сообщили тогда в пресс-службе провозглашенной Луганской народной республики. Газета ВЗГЛЯД тогда со ссылкой на очевидцев подробно писала о случившемся. В результате авианалета на четвертом этаже начался пожар. Трагедия унесла жизни восьми человек, еще порядка 30 были ранены, напомнил в годовщину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. И тогда жителям Луганщины пришлось взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право быть русскими и жить на своей земле», написал он. Отметим, как и сегодня, девять лет назад официальные власти Украины отрицали свою причастность к трагедии, а потом и вовсе заявили о «горячем кондиционере». Как напоминает киевский политолог Алексей Нечаев, подобные отговорки являются визитной карточкой местных властей. «Фраза «сами себя обстреляли» стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самообстреле», – указал эксперт. Новости СМИ2 Украина пригрозила найти альтернативу зерновой сделке без участия России Министр аграрной политики Украины Сольский заявил о возможной альтернативе зерновой сделке без участия России 2 июня 2023, 22:29 Текст: Антон Антонов

Если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Сольский заявил, что зерновой коридор оказался фактически закрыт, поскольку Россия, требующая возобновления экспорта аммиачных удобрений, ограничила регистрацию судов, которые идут в одесский порт Южный, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По словам министра, «это должно работать не так». «Тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН», – сказал он. Сольский полагает, что Киев не станет «бездействовать», если ситуация не изменится. Он уточнил, что «план Б» должен «исключить из этих отношений четвертую сторону», то есть Россию. Сольский сказал, что Украина даст перевозчикам гарантии для перевозки зерна без участия России в сделке. Для этого сформирован специальный фонд, размеры которого достигают 547 млн долларов. Отмечается, что такие меры планируется задействовать, если Украине «будет нечего терять», пока Киев намерен работать в рамках существующих договоренностей. По словам Сольского, если Украину «полностью заблокируют, что по сути уже почти произошло, тогда перевозчики смогут пользоваться коридором, получив гарантированное страхование» от Киева. Как заверил министр, судовладельцы могут быть уверены, что украинские военные и средства ПВО «способны выполнить свою работу». Напомним, Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака». Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» на Украине Госсекретарь США Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» в случае заморозки конфликта на Украине

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий принесут не прочный мир, а «потемкинский», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, прекращение огня приведет к укреплению России на новых территориях, а также к перевооружению ее армии. «Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву», – передает ТАСС слова Блинкена. Он отметил, что если Москва «захочет работать над установлением настоящего мира», то США вместе с союзниками и Украиной «дадут ответ». Состоится более широкая дискуссия о европейской безопасности. Блинкен добавил, что справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. «Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю», – считает госсекретарь. Ранее в Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров с Киевом. Новости СМИ2 МИД ответил на возмущение США встречей представителя ООН с Львовой-Беловой Захарова ответила на недовольство США встречей представителя генсека ООН Гамба с Львовой-Беловой 3 июня 2023, 01:09 Текст: Антон Антонов

США не заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, ответила на критику со стороны США в связи со встречей в Москве спецпредставителя генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинии Гамба с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По мнению США, такая встреча «подрывает приверженность защите детей в зонах конфликта». США обвиняют Львову-Белову в исполнении «преступного приказа Москвы» о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из новых регионов России в другие области страны. Захарова осудила «безграничный цинизм властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни». Она указала, что США «никак не реагируют на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», а также на неизбирательные артобстрелы новых российских регионов со стороны Украины. При этом Вашингтон ссылается на «ордер» Международного уголовного суда, хотя прежняя американская администрация называла этот суд «чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США. Как отметила Захарова, США не признают юрисдикцию «этого псевдосуда», но «задействуют его вывеску для преследования неугодных зарубежных политиков». Захарова напомнила, что США сами несут ответственность за «систематическое нарушение прав несовершеннолетних». Она указала на «многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии». Также в МИДе указали, что США – единственное из государств, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. «С точки зрения русофобского и неоколониального по своей природе англосаксонского взгляда на окружающий мир, народы стран, не признающих американский диктат, сострадания не заслуживают. Отсюда проистекают безразличие и душевная черствость, которые даже не скрываются», – заявила Захарова. По ее словам, Россия будет конструктивно сотрудничать с ООН и теми странами, которые «не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов», но США «таким партнером точно назвать нельзя». Напомним, ключевой темой беседы Львовой-Беловой со спецпредставителем генсекретаря ООН стала защита прав детей. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.

ВСУ сформировали группировки для наступления на Запорожском направлении Украинские войска сформировали группировки для наступления на Запорожском направлении 2 июня 2023, 10:14 Текст: Алина Власенко

Вооруженные силы Украины завершили формирование ударных группировок для наступления на Запорожском направлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов в своем Telegram сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.

Ранее Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления боевиков вооруженных сил Украины и сосредоточения тяжелой техники ВСУ в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск. Новости СМИ2 Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»

Фото: Anton Raharjo/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине. Европа столкнулась с дефицитом снарядов из-за помощи Киеву la Repubblica: Европа испытывает ощутимый дефицит боеприпасов из-за военной поддержки Украины 2 июня 2023, 10:32 Текст: Алина Власенко

Военная поддержка Киева привела к существенному дефициту боеприпасов в европейских странах: не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок, пишет итальянская газета la Repubblica По данным издания, Вашингтон уже принял решение удвоить производство с 200 тыс. до 400 тыс. в год, а в 2025 году США рассчитывают произвести более 1 млн боеприпасов. Между тем в Европе этот показатель не превышает 50 тыс. в год. И хотя, как пишет la Repubblica, Брюссель пытается исправить положение, поставленная цель в 1 млн 155-миллиметровых снарядов ежегодно «кажется очень амбициозной».

Между тем Киев не сможет начать контрнаступление, пока не накопит достаточных запасов, передает ТАСС. Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон говорил, что Лондон также уже передал Киеву почти все оружие, что мог. Оставшуюся часть запасов Британии следует придержать у себя на случай конфликта с собственным участием. При этом эксперт уверен, что Великобритания уже стала страной, военные запасы которой истощены. Новости СМИ2 СНБО Украины отказался «открывать двери для переговоров» с Россией Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отказ Киева вести переговоры с Путиным

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина «не закрыли намертво двери для переговоров». Данилов отметил, что Украина их «не собирается открывать, они закрыты довольно крепко». Он подчеркнул, что «есть решение СНБО по этому поводу». В соответствии с данным решением украинские власти «не собираются вести никаких переговоров» с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил Данилов. Он считает, что позиция других государств по данному вопросу связана с их собственными интересами и отработкой «процессов для собственного потребления», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Напомним, Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева. Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины. Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали два человека Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек в результате украинского обстрела села в Белгородской области 2 июня 2023, 22:44 Текст: Антон Антонов

В результате украинского обстрела из РСЗО «Град» села Соболевка Валуйского городского округа погибли два человека, которые находились во дворах собственных жилых домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как сообщил Гладков в Telegram, «от полученных травм они скончались на месте». Еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей. Уточняется, что «у двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести», а у женщин «осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное». 13-летний мальчик госпитализирован с переломом левого плеча, 11-летняя девочка – с осколочными ранениями левого глаза. Кроме того, в результате «прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях». Повреждены еще четыре домовладения – «пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна». Напомним, две женщины погибли при обстреле со стороны украинских военных поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при обстреле пострадали два мирных жителя. Железнодорожное и автомобильное сообщение с Шебекинским городским округом в Белгородской области приостановлены. Новости СМИ2 Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области 2 июня 2023, 14:39 Текст: Алексей Дегтярев

В последние сутки российские средства противовоздушной обороны подбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка, уточнило ведомство в своем Telegram-канале. Также за этот период перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и 29 беспилотников. С начала СВО уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотников, 424 ЗРК, 9356 танков и других бронемашин, 1108 машин РСЗО, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов. Ранее Минобороны сообщало, что российские силы освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в ДНР.