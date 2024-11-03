Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

Tекст: Алексей Дегтярев

Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

«Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.