Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Экс-спикер Воздушных сил Украины подтвердил перевод военных в пехоту
Игнат подтвердил перевод военнослужащих Воздушных сил Украины в пехоту
Военнослужащих из Воздушных сил Украины массово переводят в пехоту, это подтвердил бывший представитель командования ВС Юрий Игнат.
Он отметил, что эта мера вынужденная и оказывает серьезное влияние на общую картину в армии. Игнат подчеркнул, что такие решения принимаются не от хороших времен и их необходимо выполнять, понимая мотивацию командования, передает ТАСС.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту.
Также, по словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.