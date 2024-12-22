Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
С 23 декабря Россия начнет поставлять в Абхазию 327 млн кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сократить отключения света в республике до четырех часов в сутки.
Как сообщает РИА «Новости», 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. Всего будет поставлено 327 млн киловатт-часов, заявку на которые Абхазия направила в российское Министерство энергетики в октябре.
Введение гуманитарных поставок позволит изменить график подачи электричества в республике. Если в последние недели свет отключали на одиннадцать часов в сутки, то теперь отключения продлятся всего четыре часа: два часа днем и два часа ночью. Этот новый график начнет действовать с 7.00 23 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.
Ранее и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.
11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».