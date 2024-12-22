Министр обороны Германии Писториус потребовал готовности к российской угрозе

Tекст: Ольга Иванова

Писториус сделал заявление о важности подготовки страны к возможной угрозе со стороны России, сообщает РИА «Новости». В своей речи он подчеркнул необходимость уверенно противостоять этой угрозе. Писториус отметил, что игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.

Министр отметил, что Германия должна принимать всерьез подобные вызовы, поскольку их игнорирование может привести к увеличению угрозы. Писториус выразил уверенность, что подготовка к противодействию является важной частью национальной безопасности. Это заявление подчеркивает необходимость усиления оборонных мер и стратегического планирования в условиях текущих геополитических вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.