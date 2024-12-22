Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Писториус призвал Германию готовиться к угрозе из России
Министр обороны Германии Писториус потребовал готовности к российской угрозе
Борис Писториус, немецкий министр обороны, подчеркнул необходимость подготовки Германии к возможной угрозе со стороны России, отметив важность уверенного противостояния, пишет немецкое издание Die Welt.
Писториус сделал заявление о важности подготовки страны к возможной угрозе со стороны России, сообщает РИА «Новости». В своей речи он подчеркнул необходимость уверенно противостоять этой угрозе. Писториус отметил, что игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.
Министр отметил, что Германия должна принимать всерьез подобные вызовы, поскольку их игнорирование может привести к увеличению угрозы. Писториус выразил уверенность, что подготовка к противодействию является важной частью национальной безопасности. Это заявление подчеркивает необходимость усиления оборонных мер и стратегического планирования в условиях текущих геополитических вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.