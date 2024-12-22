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Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет
Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.
«Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.
«Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.
В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.
Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.
В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.
Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.