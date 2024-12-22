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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    48 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    22 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Тысячи британских солдат уволились из армии

    Более 15 тыс британских солдат покинули армию, несмотря на рост зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    По информации издания Telegraph, британские солдаты увольняются из армии в больших количествах, несмотря на повышение заработной платы, введенное для решения кризиса в вооруженных силах. За последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти 8 тыс. сделали это добровольно. Это происходит на фоне самого значительного за 22 года повышения зарплаты на 6%, что должно было привлечь и удержать персонал.

    В статье также сообщается, что на тысячу человек в Британии сейчас приходится всего два военнослужащих, что является историческим минимумом для страны. Проблемы вооруженных сил связаны не только с уровнем зарплат, но и с нехваткой личного состава.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции, но не готовы к полноценным боевым действиям. В июле он подчеркнул, что армия сталкивается с серьезными вызовами, требующими немедленного решения.

    В докладе комитета обороны было указано на неподготовленность британской армии к масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава и сложностей с набором. Комитет предложил правительству увеличить инвестиции в армию или сократить количество задач, чтобы приоритеты могли быть расставлены правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля, и участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу. В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони. Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    22 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следком начал проверку после сообщений о систематическом насилии над тремя детьми в Адыгее, двое из которых сбежали к матери.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.

    В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

    Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

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    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

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    22 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

    Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск», представляющая модернизированный проект 885М «Ясень-М», пройдет все испытания и присоединится к Военно-морскому флоту России в конце декабря, увеличив его мощь и возможности.

    Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

    Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.

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    22 декабря 2024, 01:56 • Новости дня
    Россия обвинила ПВО Украины в ущербе зданию посольства Португалии в Киеве

    Посольство России в Португалии заявило о вине ПВО Украины в ущербе дипмиссии в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО, а не российскими ударами.

    Как сообщает ТАСС, российское посольство в Португалии опубликовало заявление, в котором обвинения в сторону Москвы в разрушении здания португальской дипмиссии в Киеве назвали искажением фактов. По их словам, повреждения, нанесенные зданию, являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.

    «Обратили внимание, что в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря этого года. Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», – говорится в сообщении посольства.

    Диппредставители России утверждают, что «ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность». Это заявление было сделано на фоне сообщений в португальских СМИ о причастности российских сил к разрушению здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    21 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем

    Белоусов объяснил создание нового рода войск возросшей ролью беспилотников в современных конфликтах

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях, это стало особенно актуально в современных конфликтах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    Андрей Белоусов заявил, что развитие беспилотников воздушного, наземного и морского базирования стало необходимым в условиях возросшей их роли в современных конфликтах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», – заявил Белоусов.

    Министр отметил, что из-за важности этих средств принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

    По его словам, традиционные схемы разработки и внедрения вооружений занимают много времени, поэтому было решено объединить усилия волонтеров, меценатов и Министерства обороны в рамках проекта «Народный ОПК» для ускоренного развития таких систем, особенно FPV-дронов.

    Ранее Белоусов оценил применение беспилотников на Специальной военной операции в тактическом звене. Также он заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года.

    Эксперты заявили, что создание войск беспилотных систем станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в сфере беспилотной авиации.

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    21 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    В курскую больницу поступили 14 пострадавших от удара ВСУ по Рыльску

    В больнице Курска приняли14 жителей Рыльска, пострадавших от атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В курской областной больнице проходят лечение 14 жителей Рыльска с незначительными травмами после ракетного удара ВСУ, среди них беременная женщина.

    В результате ракетного удара ВСУ, который произошел вечером 20 декабря, 14 жителей Рыльска получили повреждения и были госпитализированы в курскую областную клиническую больницу, передает ТАСС. Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил пострадавших и сообщил, что большинство из них получили незначительные повреждения.

    Среди пострадавших находится беременная Юлия, которой врачи уделяют особое внимание. Во время атаки она спряталась за машиной, что спасло ее от серьезных травм, хотя осколки пробили бензобак автомобиля. Владелец этой машины, находящийся в соседней палате, также получил ранения вместе с 14-летним сыном Юлии.

    Работников местного дома культуры Романа и Юлию, которые находились в здании во время обстрела, также доставили в больницу. Во время налета они записывали песню для односельчан в студии. Стены разрушенного здания защитили их от гибели.

    ВСУ нанесли удар по Рыльску 20 декабря, в результате чего погибли пять человек и двенадцать пострадали. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки вооруженных сил Украины на город Рыльск Курской области пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города, пять из которых отправлены в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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    22 декабря 2024, 00:06 • Новости дня
    Украинская ракета сбита над Курской областью

    Российские ПВО уничтожили украинскую ракету вечером над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, сообщил региональный оперштаб.

    Как передает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Региональный оперативный штаб сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    В сообщении штаба говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО». Это подтверждает эффективность действий российских сил ПВО в защите воздушного пространства региона.

    Подробности о типе ракеты и возможных последствиях пока не сообщаются. Тем не менее, данное событие является частью продолжающегося конфликта, в рамках которого происходят как ракетные удары, так и их успешное перехватывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами ПВО в течение получаса над Крымом с использованием дежурных средств обороны. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.

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