У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика
Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули
В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.
Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».
После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.
Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.
Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.
Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.