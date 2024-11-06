При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске
Беженец из Украинска сообщил о гибели 20 мирных жителей в подвале дома из-за жестокости ВСУ
Боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей, сообщил эвакуированный из города беженец.
Как сообщил российским властям эвакуированный беженец, все находившиеся в подвале люди погибли, передает ТАСС.
По его словам, российские военнослужащие пытались помочь, но спасти людей было невозможно. Он также добавил, что тела погибших до сих пор остаются в подвале.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре. До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.