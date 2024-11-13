ВСУ перевели специалистов и медиков в пехоту из-за наступления ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации Financial Times, руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение перевести квалифицированных военных специалистов и медицинский персонал в штурмовые подразделения. Этот шаг обусловлен опасениями по поводу возможного обрушения фронта из-за усиления наступательных действий ВС России, передает ТАСС.

Один из командиров украинских подразделений заявил, что подобные решения необходимы в условиях войны. «Иногда война требует таких решений. Я и раньше отправлял своих поваров в окопы», – отметил офицер в интервью изданию.

Представитель украинской армии также сообщил, что на передовую направлено больше медицинских подразделений, однако летчики и военные инженеры остаются на своих базах. Это решение связано с опасением ужесточения боевых действий и увеличения потерь среди украинских сил.

Газета также приводит слова Дары Массикот из вашингтонского Фонда Карнеги, которая отметила, что российские войска превосходят украинские по ресурсам, а регулярность атак «изматывает украинскую сторону».

Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту для самостоятельного обслуживания самолетов летчиками. Военнослужащих из Воздушных сил Украины переводят в пехоту. Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.