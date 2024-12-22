ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области

Восемь дронов и ракета сбиты в Ростовской области, пострадавших нет

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России сбили ракету и восемь беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно его заявлению, «этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово».



По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Это не первая атака подобного рода в регионе, однако профессионализм российских военных позволяет минимизировать риски для населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, как сообщил региональный оперштаб. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.