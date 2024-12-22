В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.30 комментариев
ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области
Восемь дронов и ракета сбиты в Ростовской области, пострадавших нет
Силы ПВО России ночью отразили комбинированную атаку, сбив восемь украинских дронов и ракету в различных районах Ростовской области, жертв нет.
Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России сбили ракету и восемь беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно его заявлению, «этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово».
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Это не первая атака подобного рода в регионе, однако профессионализм российских военных позволяет минимизировать риски для населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, как сообщил региональный оперштаб. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.