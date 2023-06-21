Гендиректор Центра Грабаря назвал сроки реставрации «Троицы»

Гендиректор Центра Грабаря Сергеев: Реставрация «Троицы» может занять больше года

Сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева в процессе работы могут увеличиться и занять больше года, сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра им. ак. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Эксперт уточнил, что реставраторам предстоит очень масштабная и сложная работа, и они еще не знают, с чем столкнутся в процессе, передает ТАСС.



Сергеев добавил, что в отношении такого сложного памятника как «Святая Троица», можно говорить о возможном увеличении срока реставрации. «Оценка, которая была дана, – год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам», – уточнил гендиректор Центра Грабаря.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова сообщала, что реставрация иконы может занять до года. Тем временем в РПЦ сообщили, что икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, до дня празднования памяти Сергия Радонежского.