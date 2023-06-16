Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ

Рогов рассказал об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимает проукраинскую позицию. Его не интересуют реальные факты, о которых пытается рассказать российская сторона. В результате сложившаяся ситуация позволяет ВСУ пойти в наступление на ЗАЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Визит Гросси не принесет положительных результатов. МАГАТЭ сложно назвать нейтральным актором. Напомню, что ротация инспекторов на АЭС должна была произойти еще в конце мая, но этот процесс саботировался как самой организацией, так и западными государствами. Фактически они сознательно создают условия для снижения уровня безопасности на ЗАЭС», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сам Гросси неоднократно прибегал к антироссийским высказываниям. В частности, за несколько дней до визита он заявил, что тяжелого оружия на станции обнаружено не было, однако это якобы не говорит о его полном отсутствии. Кроме того, ему предоставлялись доказательства обстрелов со стороны Украины. Тем не менее он упорно закрывает глаза на реальные факты», – подчеркивает эксперт.

«Также во время визита сотрудники МАГАТЭ фотографировали наши фортификационные сооружения и блокпосты. Это военные объекты, представляющие интерес для ВСУ. Видимо, организация решила поиграть в разведчиков. До этого подобным занимались эксперты из ОБСЕ. Разумеется, представители ВС РФ попросили их удалить все полученные материалы», – акцентирует собеседник.

«Между тем действия противника уже привели к обмелению Каховского водохранилища. Создается опасная ситуация, которая позволит украинским военным быстрее продвигаться в данном направлении. Площадь зеркала Днепра заметно сократилась. Там, где когда-то была вода, сегодня находится несколько сотен метров суши», – считает Рогов.

«Хочу отметить, что на этой территории не будет болотистой местности. Южное солнце и степной ветер быстро высушивают поверхность. Фактически никаких естественных преград для противника не остается. Кроме того, раньше водный простор был достаточно хорошо заминирован, и у ВС РФ имелась четкая карта: что и где лежит», – отмечает собеседник.

«Теперь же расположение мин изменилось. Для украинского десанта открывается множество относительно безопасных участков.

Это требует новых инженерных работ с нашей стороны. Риски растут: Зеленскому необходимо показать США и ЕС уверенные победы в преддверии саммита НАТО, что может вынудить его пойти в атаку на ЗАЭС», – подчеркивает эксперт.

«В целом обстановка на Запорожском направлении сложилась неспокойная. Не утихают столкновения на Времевском выступе. Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточняет Рогов.

«Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник.

«Поэтому потери со стороны Украины как в технике, так и в живой силе достаточно большие. Сражения ведутся без передышек. Фактически столкновения продолжаются на протяжении нескольких дней. Ситуация сложная, но ВС РФ продолжают держать ее под контролем», – резюмирует Рогов.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС. Во время визита ВСУ открыли огонь по делегации, когда та подъехала близко к контролируемой Украиной территории. Представитель организации пояснил, что стрельба была слышна несколько минут, но непосредственной опасности для кортежа не было.

В ходе визита Гросси осмотрел «и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции», цитирует РИА «Новости» слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС.

Между тем Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование и перестало быть отдельным водоемом. Об этом ранее заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, теперь водохранилище является руслом реки Днепр с мелкими заливами. Также он отметил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне.

На этом фоне военная обстановка в Запорожской области и соседних с ней районах ДНР останется напряженной. Как сообщает Минобороны, в течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

«На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», – говорится в докладе военного ведомства.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – добавили в Минобороны.