Патриарх Кирилл возглавил литургию у «Троицы» Рублева в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы «Троица» Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает источник с места событий.

Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя, где выставлена для поклонения икона «Святая Троица» Андрея Рублева, сообщил источник РИА «Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом литургии. Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.

Шедевр древнерусской живописи икона «Святая Троица», или «Гостеприимство Авраама», была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Вечером субботы сообщалось, что икону спецтранспортом доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Ее установили в капсулу в центре храма.

В Минкультуры ранее сообщали, что икону «Троица» Андрея Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя, где она будет находиться в течение двух недель.

Напомним, РПЦ сообщила, что икона «Троица» вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.