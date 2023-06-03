Икону «Троица» Рублева установили в храме Христа Спасителя

Икону «Троица» Рублева спецтранспортом доставили в храм Христа Спасителя в Москве и установили в капсулу в центре храма

Икону Андрея Рублева «Святая Троица» спецтранспортом доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Ее установили в капсулу в центре храма, сообщили в Министерстве культуры.

В ведомстве добавили, что за иконой во время пребывания в храме будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Икону привезли в храм Христа Спасителя в автофургоне компании «Арт-Курьер», которая занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, эта же компания в прошлом году занималась доставкой иконы в Троице-Сергиеву лавру, передает РИА «Новости».

Ранее патриарх Кирилл назвал срок нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя.