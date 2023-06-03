Патриарх Кирилл назвал срок нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Икона «Троица» Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Икона Андрея Рублева «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре заявил, что чудотворный образ Святой Троицы будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, после чего образ вернется в Троице-Сергиеву лавру, на историческое место, передает ТАСС.

На ваш взгляд Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени: Объектом искусства

Религиозной святыней

И тем, и другим в равной степени

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В проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры патриарх Кирилл сказал, что икона «Троица» Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и президента России Владимира Путина, принявшего решение о ее передаче, передает РИА «Новости».

Патриарх связал передачу иконы Русской православной церкви с Божьим промыслом. Он отметил, что это решение было принято именно сейчас, а не раньше и не позже, именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам. Патриарх отметил, что этот образ возвращается в Церковь, чтобы молясь перед ним, мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его о вспомоществование Отечеству нашему, молились также и о православном президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, решением которого возвращается этот образ, молились за властей и воинство наше.

Ранее Московский патриархат назвал срок выставления «Троицы» в храме Христа Спасителя.