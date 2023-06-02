Назван срок выставления «Троицы» в храме Христа Спасителя

Московский патриархат сообщил о выставлении «Троицы» в храме Христа Спасителя с 4 июня

Икону «Троица» Андрея Рублева привезут в храм Христа Спасителя в Москве 4 июня, она будет находиться в соборе до 18 июня, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Икона в храме будет оставаться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности, «требуемых для сохранения памятника», передает РИА «Новости».

Допуск верующих будет открыт с 10.00 до 19.00 мск, в воскресенье – после литургии. Для поддержания необходимых температуры и влажности могут делать технические перерывы продолжительностью до часа. Указывается, что «принесение иконы обеспечивается» Минкультуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение в храме Христа Спасителя 4 июня, передает ТАСС.

Напомним, Троицу в 2023 году справляют 4 июня. Рублев написал «Троицу» в первом половине XV века. В 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. В мае 2023 года стало известно о возвращении иконы в церковь.