Захарова заявила о терроре «группы кровавых клоунов под эгидой НАТО»

Захарова заявила, что «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине.

Комментируя слова Столтенберга о том, что специальная военная операция на Украине якобы является «нападением на основные ценности и на свободных людей повсюду», Захарова подчеркнула, что «на ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве». По ее мнению, именно тогда «от демократических ценностей ничего и не осталось». Сейчас же «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», заявила в Telegram официальный представитель МИДа.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россию «просто вынудили» встать на защиту людей Донбасса. По его словам, Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий. Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России.

Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта. Он сообщил, что НАТО не приняло решений по гарантиям безопасности Украины. По его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.