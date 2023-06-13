Путин заявил о непричастности России к событиям в Донбассе в 2014 году

Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий

Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске.

«Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца.

Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии.

«Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости».

Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского.