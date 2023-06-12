Путин назвал участников СВО героями для любого нормального человека

Участвующие в спецоперации военнослужащие – герои для любого нормального человека, заявил президент Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале Минобороны в Красногорске.

«В глазах любого нормального человека каждый из вас – герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, в зоне спецоперации. Артобстрелы, танки, бронемашины – и это все не кино, все происходит «в реале», – цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что священный долг для государства – забота о семьях погибших и раненых бойцов СВО.

Он подчеркнул, что необходимо защитить народ, живущий в Донбассе, и жители этого региона чувствуют себя частью русского народа.

«Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, чтобы она была самостоятельной, укреплялась.Чтобы людей там (в Донбассе) защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг – встать на их защиту», – сказал Путин.

Путин в День России после вручения госнаград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского.

Там он наградил звездой Героя России участника СВО и командира роты старшего лейтенанта Юрия Жуланова.