Глава исполкома ОНФ назвал главные смыслы Дня России в этом году Путин вручил участникам СВО награды в военном госпитале в Подмосковье 12 июня 2023, 17:52 Текст: Алексей Дегтярев

Участник специальной военной операции, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов, проходящий лечение в госпитале в Подмосковье, получил награду из рук президента России Владимира Путина. Глава государства в госпитале Минобороны имени Вишневского в Красногорске вручил Жуланову звезду Героя России, передает ТАСС. Других участников СВО в госпитале президент наградил Орденами Мужества. Напомним, Путин в День России после вручения госнаград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла». «Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин пошутил над Эрнстом за шампанским

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости». «Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту. «Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал. «Боится, развяжет его», – пошутил Путин. На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли». «Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент. Новости СМИ2 Путин в День России назвал священным наследие предков Владимир Путин: Для России наследие священно, мы верны его традициям

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Глава российского государства поздравил всех россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, передает ТАСС. «Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – заявил Путин, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – отметил президент. Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают сегодня награды, «своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству». «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям». На церемонию приглашены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская и другие. Кроме того, награды будут вручены ученым – лауреатам Госпремий в области науки и технологий Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову. Также в Кремль приглашены Герои Труда – управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина. Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех» Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех» 12 июня 2023, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой. «Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент. В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты. Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность. «Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин. Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому. Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков. Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь. Новости СМИ2 Путин: Основу России создают вера и люди

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Вера и люди создают основу России, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Не могу не согласиться с тем, что в основе России – вера и люди», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС. По его словам, основу России составляют люди, которые «идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере – вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию». Глава государства еще раз поздравил россиян с отмечаемым в понедельник Днем России. Ранее Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, «преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине». Малькевич: День России – повод вспомнить о достижениях и победах страны Общественник Малькевич: День России в этом году обретает новый смысл

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Долгое время для россиян было непонятно, что именно они празднуют 12 июня. Но политика президента Владимира Путина по собиранию русских земель вдохнула в День России новый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. «Для меня, как человека, который последний год активно работает в новых регионах, сегодня наиболее ярко понимается смысл и значение Дня России. Мы отмечаем этот день вместе с коллегами и товарищами, которые сражаются сейчас на исконно российских землях», – сказал Александр Малькевич, первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ. «Там особенно четко понимают, что политика президента Владимира Путина по защите национальных интересов, по возрождению величия страны, по собиранию русских земель сделала этот праздник поводом для гордости. При этом, несмотря на то, что дате уже 29 лет, долгое время в российском обществе она ассоциировалась с упадком 90-х годов», – замечает собеседник. «Многие говорили о том, что отмечать тут совершенно нечего, ведь в 1991 году страна просто развалилась. Но сейчас политика национального лидера вдохнула в праздник новый смысл. Теперь День России звучит гордо и величественно. Более того, мы видим, что российское общество консолидировано как никогда в истории государства», – добавил эксперт. «Всегда были те, кто хотел завоевать Россию. Но каждый раз мы проходили через катаклизмы и выходили из них сильнее, чем прежде. 12 июня каждый должен вспомнить исторический путь страны, ее победы, достижения, великих лидеров. Это повод осознать, что Россия – влиятельнейшая сила в мире, противостоящая мощи всего коллективного Запада. Мы выстоим благодаря труду и прошлых поколений, и нынешних людей», – заключил Малькевич. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Новости СМИ2 Политолог: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну Политолог Асафов: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Сегодня День России наполняет граждан ощущением гордости за страну. При этом еще недавно у многих праздник ассоциировался с упадком 1990-х и был просто дополнительным выходным в календаре, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «К сожалению, предыстория праздника широкой аудитории мало известна. День России называли даже Днем независимости, хотя таковым он не являлся», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ. Он также отметил, что много лет праздник ассоциировался у граждан с упадком 90-х годов. «В 90-х не было понимания, что это за день. Многими он воспринимался как очередной дополнительный выходной. Более того, не все осознавали истинное значение государственного суверенитета. Сейчас же День России наполнен содержанием. Теперь, когда речь идет о суверенитете, мы подразумеваем развитие страны в разных направлениях. Сюда входят в том числе научный, технологический, политический и дипломатический суверенитет», – отметил собеседник. «Для россиян День России – как мы его называем с 2002 года, после переименования – это ощущение гордости за страну, демонстрация консолидации и единства. В этот праздник самое время вспомнить все наши достижения и сплотиться перед теми вызовами, которые встают перед государством», – обозначил Асафов. Он отдельно отметил деятельность президента Владимира Путина по защите национальных интересов России, возрождению величия страны и возвращению русских земель. При этом понятие «Россия» – гораздо шире географии, считает Асафов. «Это и пространство будущего, и пространство возможностей как для личного развития, так и для развития общества и государства», – детализировал политолог, указав, что в России проживает более 190 народов. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит Госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Общественник: День России в Запорожской области стал глотком свежего воздуха Общественник Гузь: День России для Запорожской области стал особенно значимым

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

В Запорожской области особенно остро чувствуется вся значимость Дня России. Для нас этот праздник стал глотком свежего воздуха, сказал газете ВЗГЛЯД активист из региона Сергей Гузь. «В Запорожской области День России воспринимают как глоток свежего воздуха», – рассказал лидер Приазовского молодежного движения #ЮгМолодой Сергей Гузь. По его словам, праздник для жителей региона важен еще и как символ воссоединения с Россией. «Сегодня особенно ощущается значимость этого события. Мы стали частью единой большой Родины. И это видно, в том числе по поведению людей, которые свободно и с удовольствием приходят на праздник», – поделился собеседник. Люди принимают активное участие в мероприятиях, которые в понедельник проходят в Запорожской области. «У нас состоялся праздничный концерт. На него пришли жители трех поселений: Александровка, Нововасильевка, Крыловское. Активисты молодежного движения раздавали флажки, люди с большой охотой их разбирали», – рассказал Гузь. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госсуверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах госпремий. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных награды, указывает ТАСС. Ранее политолог Александр Асафов рассказал, как День России из обычно выходного превратится в день гордости за страну. Новости СМИ2 Папа Римский отправил Зеленскому письмо 12 июня 2023, 14:33 Текст: Алексей Дегтярев

Папа Римский Франциск в письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил о готовности «сделать все», чтобы положить конец страданиям украинского народа, сообщил папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи. Папа Римский написал Зеленскому о необходимости способствования установлению мира как можно быстрее, сказал Дзуппи в интервью Repubblica, передает ТАСС. Франциск выразил готовность помочь и быть рядом со страдающим народом Украины, чтобы положить конец трагедии. Дзуппи указал, что ездил в Киев, чтобы заявить украинской стороне: «Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру». Кардинал отметил, что есть возможность, что в Москве его примут представители правительства и РПЦ. В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Волонтер: День России – один из дней, когда важно подчеркнуть сплоченность страны Волонтер Лареева: Граждане в День России вновь демонстрируют единство и сплоченность народа

Фото: Наталья Лареева

Текст: Олег Исайченко

В День России каждый гражданин должен вспомнить о тех исторических событиях, которые помогали стране расти и развиваться. Этот праздник призван продемонстрировать единство нашего народа и его готовность противостоять вызовам, сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Наталья Лареева. «Думаю, для каждого из нас Родина – это неотъемлемая часть жизни. Любовь к Родине начинается с малого – с любви к своей семье, тому месту, где мы растем. Это не просто слова, а действия, направленные на защиту государства, преумножение его исторической ценности и сохранение исторической памяти», – сказала Наталья Лареева, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Смоленской области. «12 июня – один из таких дней, когда важно еще раз подчеркнуть сплоченность народов России. Мы видим, что люди готовы прийти на помощь другому, рассказать и показать всему миру, что мы едины и всегда будем вместе, поэтому нас не победить», – добавила собеседница. Она также считает важным вспомнить в День России о тех исторических событиях, благодаря которым мы можем расти, развиваться, совершенствоваться и преумножать великое достояние страны. «Сегодня россияне вывешивают флаги на окнах, принимают активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню России. Бабушки пекут пироги и просят активистов передать их военнослужащим», – рассказала Лареева. В Смоленске также проходят праздничные мероприятия. «Так, в 10 утра состоялось торжественное поднятие флагов России, области и города. Также прошел митинг с активистами региона», – отметила общественный деятель. «Кроме того, во Дворце спорта у нас выставлены интерактивные площадки. Можно принять участие в каждой локации: это сборка-разборка оружия, плетение лент в цвет флага России, исторические квесты и квизы. Интересно будет и взрослым, и детям», – подчеркнула Лареева. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госсуверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах госпремий. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. Президент Владимир Путин в понедельник поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли», – сказал глава государства, выступая на церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда в День России, передает ТАСС. Новости СМИ2 Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Берлускони 12 июня 2023, 14:15 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин выразил президенту Италии Серджо Маттарелле глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони. Путин назвал Берлускони великим политиком, замечательным человеком, с которым связаны важнейшие события новейшей истории Италии. «Будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил интересы Отечества. Долгие годы возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, он очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене. Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом», – приводится текст соболезнования на сайте Кремля. Президент отметил, что в России будут помнить Берлускони как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между странами, который внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей. «Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», – добавил Путин.

Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сильвио Берлускони. Ранее стало известно, что ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни. Король и принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России 12 июня 2023, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Поздравления с Днем России российскому лидеру Владимиру Путину направили король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. В своей телеграмме наследный принц пожелал российскому президенту «крепкого здоровья и счастья», а российскому народу – «дальнейших успехов и процветания», передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. Напомним, глава российского государства, обращаясь к гражданам, отметил, что День России утверждает единство многонационального народа. Новости СМИ2 Путин рассказал о регулярном прохождении медосмотра 12 июня 2023, 16:11 Текст: Валентина Григоренко

Российский лидер Владимир Путин рассказал лауреатам Государственной премии, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медосмотры. В ходе традиционного неформального общения за бокалом шампанского после церемонии вручения Госпремии участники пожелали главе государства «здоровья и сил», «чтобы к врачам не обращаться». Путин в ответ пошутил, «чтобы не лечиться, надо постоянно к врачам обращаться», передает РИА «Новости». Глава государства рассказал, что регулярно проходит медосмотры, и надо это делать, наверное, всем. По словам одного из участников мероприятия, регулярные занятия спортом позволяют организму на молекулярном уровне очищаться от ненужных клеток. «Будем очищаться от ненужных клеток в широком смысле этого слова», – пообещал Путин. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, у Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе. Путин расспросил реставраторов о восстановлении картины Репина 12 июня 2023, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поговорил с реставраторами Третьяковской галереи о восстановлении поврежденной вандалом картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» после вручения Государственных премий. Путин расспросил реставраторов о том, какие краски применяются для реставрации. «Как это все делается?» – обратился к ним президент, передает РИА «Новости». Они пояснили главе государства, что существует специальная палитра красок, которая не меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, ее применяют на полотне, чтобы цвет потом не поменялся под воздействием солнца. Путин также спросил у специалистов, где за рубежом есть настолько же «продвинутые» реставрационные работы. Те пояснили, что это неоднозначный вопрос, и есть разные методы. России ближе итальянская школа, где реставратор также является художником, а реставраторы из США и Британии в основном являются химиками. «Они являются химиками, это точно», – улыбнулся президент. В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его. Он объяснял свой поступок тем, что картина якобы оскорбляет чувства верующих. Позднее его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Новости СМИ2 Путин на вручении премий указал на формирующую мировоззрение роль искусства 12 июня 2023, 14:21 Текст: Алексей Дегтярев

Человеческое мировоззрение может формировать только настоящее искусство, заявил президент России на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда. «Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – цитирует Путина ТАСС. Так президент прокомментировал выступление одного из лауреатов, генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается «в создании и формировании образа мысли». Также глава государства отметил высказывание учителя из Волоколамска Татьяны Бабуровой, заявившей, что успех ждет тех, кто воспринимает свою работу как «обязанность и как счастье». Это очевидная вещь, сочетание чувства долга и восторга от того, что человек делает, приводит к нужному результату для человека – он самовыражается, отметил президент. «Лауреаты, Герои Труда сегодняшние – они своим делом показывают, что все, что они творят в самом широком и благородном смысле этого слова, – это есть искусство искусств», – указал он. На церемонии присутствовали актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова. Глава государства лично вручил награды ученым, лауреатам Государственной премии в области науки и технологий – Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову. Путин также наградил золотой медалью «Герой труда Российской Федерации» управляющего директора и генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева за вклад в создание турбореактивного авиационного двигателя ПД-14. Глава государства отметил важность труда подземного горнорабочего Эдуарда Щербины, проработавшего 25 лет на одном из самых крупных в мире уранодобывающих предприятий – Приаргунском производственном объединении. Президент, говоря о работе российских ученых, сказал, что их труд – убедительный пример идей, подкрепленных фундаментальными исследованиями, за короткое время нашедшими практическое применение. «Они доказали, что за счет открытий в генетике, в молекулярной и клеточной биологии можно действительно совершать настоящие чудеса, одолеть недуги, помочь женщинам познать счастье материнства, принести радость во многие семьи», – сказал он. Путин особого внимания удостоил художников-реставраторов Андрея Голубейко и Александру Орловскую за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». «Когда пять лет назад вандал нанес ей [картине] повреждения, немногие верили, что картину можно вернуть в прежний вид, в прежнее состояние, ведь она уже подвергалась жестокому нападению еще в 1913 году», – напомнил президент. По его словам, восстановленная картина – свидетельство высочайшего профессионализма мастеров.