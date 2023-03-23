|
|
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».
Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.
«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.
Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.
Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.
«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
|
|
Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.
Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.
ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
|
|
Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
|
|
Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.
Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».
При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».
«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.
Пленный рассказал об отправке Киевом инвалидов на передовую
Украинский военнопленный Иванников рассказал об отправке Киевом на передовую людей с инвалидностью
|
|
Из-за нехватки людей в подразделениях вооруженных сил Украины на передовые позиции отправляют даже с инвалидностью, сообщил военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР.
Иванников предположил, что украинские медкомиссии «заточены под то, чтобы все здоровые были», даже если речь идет о людях с «серьезными болезнями». Подразделение Иванникова, которое находилось в тылу, расформировали, так как не хватало людей, и отправили на передовые позиции.
По его словам, в подразделении остались только старые и больные. «У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали», – приводит его слова РИА «Новости».
Иванников сообщил, что у него самого «куска легкого нет, одышка, и все знали об этом». В подразделении среди его знакомых человек пять были с инвалидностью, сказал он. Иванников пояснил, что сперва их ставили на должности без физических нагрузок, но «в конце всех забрали, всех кинули на передовую». По его словам, украинская армия несет значительные потери на Кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.
Напомним, Washington Post пишет, что колоссальные потери вынуждают Киев бросать в бой неподготовленных новобранцев. ВСУ испытывают «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров.
Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
|
|
Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.
По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.
Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава Российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Медведев заявил о росте угрозы ядерного конфликта
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия на Украину
|
|
Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не только не миновала, но и возросла, передает ТАСС.
Медведев предположил, что на Западе поначалу «не верили и не видели степени решимости России, ее президента, Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали». Как подчеркнул Медведев, в этом западные страны «просчитались».
Зампред Совета Безопасности отметил, что из-за отказа Запада «подписать документы в декабре» и предоставить России гарантии безопасности «последствия» оказались намного «сложнее, чем они могли бы быть».
15 декабря 2021 года Россия передала США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности. В числе прочего Москва призвала Запад остановить расширение альянса в восточном направлении и исключить присоединение Украины к НАТО.
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
|
|
Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Эксперт: Визит Кисиды в Киев соответствует антироссийским настроениям в Японии
Востоковед Панов: Японцы поддерживают Украину из-за лояльности Западу
|
|
Японская общественность полностью одобряет меры по поддержке Киева. Встреча Фумио Кисиды с Владимиром Зеленским – часть подготовки к саммиту G7 и демонстрация полной лояльности Токио Западу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Александр Панов. Ранее лидер Японии посетил Киев, где заявил о финансовой поддержке Украины и помощи в восстановлении после конфликта.
«Японская общественность положительно встретила новости о том, что Фумио Кисида посетил Киев. Местные СМИ писали буквально «хвалебные оды». Это достаточно четко вписывается в общую установку на критику России. В настоящий момент о Москве в Токио говорят преимущественно в отрицательном контексте», – считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.
«Очевидно, что освещение событий под прозападным углом сказывается на позиции населения. Большая часть японцев безоговорочно поддерживают Украину. В связи с этим, решение руководства страны о предоставлении Киеву финансовой помощи можно назвать социально одобряемым», – отмечает эксперт.
«Суммы, которые пообещали в Токио, относительно скромные. Думаю, как раз за это местные прозападные активисты и смогут покритиковать Кисиду. Возможно, будут использовать тезис о том, что «маленькое государство воюет за демократию, а правительство выделяет столь никчемные средства на его поддержку», – акцентирует собеседник.
«Если говорить про сам визит премьер-министра в Киев, то слухи о нем ходили давно. Сейчас вся внешняя политика Токио сосредоточена вокруг подготовки грядущего саммита G7 в Хиросиме. Собственно, Япония являлась единственной страной в организации, чей лидер до сих пор не посетил Украину. Сейчас Кисида пытается закрыть имиджевые «бреши», – подчеркивает Панов.
«К тому же, поездка позволяет существенно поднять статус Токио на международной арене. Япония продемонстрировала, что ее голос остается достаточно весомым в рамках обсуждения глобальных кризисов, а также наглядно показала собственную лояльность странам Запада», – заключил Панов.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида в рамках визита в Киев заявил, что Токио намерен поддерживать единство G7 при введении санкций против России. Он подчеркнул, что Япония планирует безвозмездно выделить 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».
Кисида также сообщил, что Токио на правах председателя G7 планирует продвигать продолжение поддержки Киева с использованием всех доступных международных форматов. Президент Украины и японский премьер-министр в совместном заявлении выразили надежду на то, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность.
Тем временем в Токио генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом он заявил, что в политике страны «нет никаких изменений».
Ранее японская пресса сообщала, что командование сухопутных войск страны предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.
Вместе с тем, обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их.
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера террористической организации «Аль-Каида*» бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США предложили Украине продать России часть территории
The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории
Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.
По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.
Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.
Посол Антонов обвинил Запад в приближении ядерного Армагеддона
Российский посол в США Антонов обвинил «западных извергов» в приближении ядерного Армагеддона
|
|
«Просвещенный» Запад решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном – это обычный тип вооружений, Антонов назвал бредом, которым чиновники США «пробили очередное дно». Его слова приводятся в Telegram посольства.
Антонов сказал, что Украина получает «беспрерывный поток смертоносных вооружений» для уничтожения мирных жителей, школ, больниц, детских садов. Однако «западным извергам» этого оказалось «мало», и они решили передать «киевским нацистам снаряды с обедненным ураном», негативные последствия применения которых «многократно подтверждены западными журналистами», заявил он.
Как пояснил посол, применение таких боеприпасов приводит к тому, что «на местности оседает радиоактивная пыль», которая «чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации». Антонов указал, что «такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний», о чем США известно по опыту применения в Ираке и Югославии. «Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», – напомнил он.
Напомним, Великобритания передаст Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Лондон и Вашингтон утверждают, что такие снаряды являются рядовым типом боеприпасов. Прежде подобные снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.
В Кремле опровергли утверждения об «отказе» Си Цзиньпина наращивать поставки газа из России
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали на переговорах наращивание поставок газа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле обсуждали наращивание поставок газа, а информация Bloomberg об обратном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что Bloomberg, который пишет о якобы отказе КНР наращивать поставки газа из России, дает сообщения без ссылки на источник, передает ТАСС.
«Похоже на малоквалифицированные вбросы», – заметил Песков, подчеркнув, что главы государств, наоборот, обсуждали расширение поставок.
Путин ранее заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Экс-советник Пентагона: США не заинтересованы в мире на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не заинтересованы в мире
США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса, поэтому отвергли китайский план урегулирования, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он заявил, что Вашингтон дал понять, что не заинтересован в мире. Если бы США были готовы к такому разрешению конфликта, то они бы изучили и ответили на этот план, передает РИА «Новости».
«Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать», — посетовал Макгрегор.
Позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, отвергшего китайский план по Украине, восходит к позиции, сформированной США в 90-е годы, о том, что без участия США «ничего не может произойти нигде на планете». Это вопиющая неправда, заметил Макгрегор.
Ранее Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения Китая по мирному урегулированию.