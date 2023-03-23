Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»

Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».

Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.

«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.

Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.

Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.

«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.

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