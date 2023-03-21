Генсек НАТО призвал Китай к взаимодействию с Зеленским

Генсек НАТО Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире

Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.

Столтенберг счел важным напомнить, что Китай не осудил военную операцию России на Украине. Он также отметил, что план Китая содержат позитивные элементы, которые поддерживает НАТО, например, важность защиты атомных объектов, гражданской инфраструктуры, а также соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

Генсек НАТО подчеркнул, что любой мирный план должен основываться на суверенитете Украины, и Китаю следует говорить с Зеленским, если хочет говорить о мире. Также он считает, что любое прекращение огня без соблюдения территориальной целостности Украины, только заморозит конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.

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