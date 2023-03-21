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Генсек НАТО призвал Китай к взаимодействию с Зеленским
Генсек НАТО Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире
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Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.
Столтенберг счел важным напомнить, что Китай не осудил военную операцию России на Украине. Он также отметил, что план Китая содержат позитивные элементы, которые поддерживает НАТО, например, важность защиты атомных объектов, гражданской инфраструктуры, а также соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Генсек НАТО подчеркнул, что любой мирный план должен основываться на суверенитете Украины, и Китаю следует говорить с Зеленским, если хочет говорить о мире. Также он считает, что любое прекращение огня без соблюдения территориальной целостности Украины, только заморозит конфликт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
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Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
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Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.
По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».
«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.
В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».
«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.
Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.
«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
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Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обсуждение состоялось тет-а-тет, передает ТАСС.
Песков пояснил, что пока давать оценки он не будет, так как следует дождаться заявлений лидеров для СМИ по итогам переговоров во вторник.
Представитель Кремля также призвал дождаться заявлений по поводу ответа Путина на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.
Вопрос о том, состоится ли в ходе визита председателя КНР в Москву отдельная встреча между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу, Песков переадресовал Миноборны, так как он отвечает только за президентскую программу.
Си Цзиньпин ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России посетить в этом году с визитом Китай.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
Путин и Си Цзиньпин встретились в Большом Кремлевском дворце
Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).
Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, вдоль которой с обеих сторон был выставлен почетный караул. Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР, сообщает ТАСС.
Лидеры прошли в Екатерининский зал на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры стран также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Накануне прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа.
Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод под Брянском
Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
В Брянской области беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба», дрон сбросил на территорию боеприпас.
Нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области атаковал беспилотник, который сбросил боеприпас на территорию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.
Позднее брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам губернатора, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
Богомаз предупредил, что в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позже советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие были задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.