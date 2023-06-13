Путин: Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий

К Украине следует относиться с уважением, но России с российских же исторических территорий не нужны угрозы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения», – цитирует Путина ТАСС.

Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, желают жить в отдельном независимом государстве, нужно относиться к этому с уважением, подчеркнул президент.

«Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.