Путин: Цели СВО не меняются, они фундаментальны

Цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются прежними, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», – цитирует ТАСС Путина.

Он подчеркнул, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом поле.

Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.



