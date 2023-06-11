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СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
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Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
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Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
Макрон попытался запугать Иран за поддержку России
Макрон пригрозил Ирану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что Тегеран ждут «тяжелые последствия», если Иран не прекратит поддерживать Россию в конфликте на Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон сказал, что Иран ждут «тяжелы последствия в гуманитарной области и сфере безопасности». Причиной такого предупреждения стали приписываемые Тегерану поставки дронов в Россию. Макрон призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, утверждения о том, что Россия якобы получает от Тегерана беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже привели к санкциям со стороны ЕС и США против Ирана. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Российский сапер рассказал о дружественных посланиях на минах ВСУ
Российский сапер «Кирпич» сообщил о дружественных посланиях от украинских минеров
Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».
Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют». «То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».
Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.
«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».
Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.
«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».
«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.
Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.
Напомним, сообщалось, что российские минные поля серьезно затруднили контрнаступление ВСУ. Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов».
Маск отреагировал на очередной пакет американской военной помощи Киеву
В ответ на сообщения о новой военной помощи Киеву со стороны США Маск задался вопросом о том, «чем это закончится»
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».
Комментируя новость о военной помощи, Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – передает РИА «Новости».
Напомним, в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. США направят на военные нужды Украины 2,1 млрд долларов.
В октябре прошлого года Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а на в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях он предлагал провести повторный референдум под наблюдением ООН. Тогда же Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – поддерживающий Украину или Россию.
Сам Маск заверил Зеленского в поддержке Украины.
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Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Минобороны: Из украинского плена возвращены 94 российских военных
Благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали, вернувшиеся из плена военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, передает РИА «Новости».
Кроме того, им уже оказывается медицинская и психологическая помощь.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ).
Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе
В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе
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Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.
Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».
Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.
«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
NYT указала результат наступления ВСУ, который на Западе будут считать «успехом»
NYT сообщила, что на Западе «успехом» украинского наступления будут считать возвращение к границам до начала СВО
Украине вряд ли удастся вытеснить российские силы с территории, которую Киев и его союзники считают украинской, в США и ЕС будут считать «успехом» контрнаступления возвращение к границам до начала специальной военной операции России, пишут американские СМИ.
Как заявила New York Times, остается неясным, что именно США, Европа и Украина будут считать «успешным» контрнаступлением. Представители США и ЕС в частных разговорах отмечают, что «вытеснение всех» войск России «маловероятно», передает ТАСС.
New York Times пишет, что в США и ЕС могут рассматривать в качестве «успеха» захват и контроль Украиной территории в границах до 24 февраля 2022 года, а также нанесение удара, заставляющего задуматься о будущем спецоперации. По мнению издания, на Западе полагают, что украинское контрнаступление может оказаться поворотным моментом, но «многое зависит от результата». На Западе заявляют, что контрнаступление скажется на вопросе о том, «как гарантировать будущее» Украины и на обсуждении ее поддержки.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Офицер НАТО оценил качество подготовки российских войск
Отставной офицер НАТО Атламазоглу признал высокое качество подготовки российских войск
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Российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины, сообщил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
Как заявил Атламазоглу, начало украинского контрнаступления уже продемонстрировало, что ВСУ противостоит «действительно профессиональная российская армия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sandboxx.
Атламазоглу указал, что Россия создала «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории». В частности, речь идет о противотанковых окопах, дотах, противотранспортных заграждениях, артиллерийских позициях и крупных минных полях.
По мнению офицера, на Западе недооценили российские войска, которые подготовились к украинскому наступлению и выводят из строя танки Leopard 2A6 и БМП M2 Bradley. Без господства в воздухе ВСУ вынуждены рисковать в открытом поле и не могут эффективно противостоять российской артиллерии, заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Звуки взрывов прозвучали в Сумской и Днепропетровской областях Украины, в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Позднее взрывы прозвучали в Харьковской области.
Взрывы прозвучали в Шосткинском районе Сумской области и в Днепре (Днепропетровске). Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области.
Напомним, прошлой ночью взрывы прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Киев назвал число документально поддержавших вступление Украины в НАТО стран альянса
Замглавы офиса президента Украины Жовква сообщил о поддержке вступления страны в НАТО 20-ю членами альянса
Сейчас с 20 странами НАТО достигнута «формализация поддержки» членства Украины в альянсе, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Как сообщил Жовква, в субботу украинский президент Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо подписали совместную декларацию, в которой говорится о том, что Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО, передает ТАСС.
Жовква заявил, декларация «четко фиксирует поддержку канадской стороной получения Украиной членства в НАТО, как только позволят условия». По его словам, «это самая сильная формулировка среди всех стран G7, которые являются членами НАТО», передает РИА «Новости».
Он отметил, что ранее подобный документ Украина подписала с Румынией.Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. В НАТО входит 31 государство.
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Сорвана попытка переброски резерва ВСУ на Купянском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванной переброске резерва ВСУ
В районе Молчаново российская артиллерия сорвала попытку вооруженных сил Украины перебросить резерв, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Кроме того, на Купянском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ у населенного пункта Ольшана. В районе населенных пунктов Копанка и Ивановка поражены два украинских минометных расчета. ПВО уничтожила два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER. Российская авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации украинских войск, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что на Соледаро-Артемовском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Авиация нанесла удары по украинским опорным пунктам у Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского, передает ТАСС.
Кроме того, уничтожены огневые позиции минометов ВСУ в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы. В Авдеевке уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Удары нанесены по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки, по скоплению живой силы противника у Дружковки и Елизаветовки, по пункту временной дислокации украинской теробороны у Калиновки.
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона «Спарта» уничтожили скрытый миномет противника. Точечный удар снарядами калибром 122 мм нанесли расчеты гаубиц Д-30.
Кроме того, было поражено несколько полевых казарм ВСУ в населенном пункте Первомайское на Донецком направлении. Боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал: «Наказываем периодически. На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены».
Напомним, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отбитых атаках ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу
В НАТО сейчас нет консенсуса по теме вхождения Украины в Североатлантический альянс, данная повестка должна быть отложена, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ.
Джоанэ полагает, что «это ясно и Зеленскому». По словам Джоанэ, вопрос следует отложить, учитывая «большой и сложный» конфликт на Украине. Он заявил, что Украина «ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал DCNews.
«В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри Альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран-участников НАТО будет и Зеленский», – заявил Джоанэ, отметив, что «это будет чисто символический жест».
Кроме того, заместитель генсека Североатлантического альянса заверил, что НАТО продолжит поддерживать Киев.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Постпред США при альянсе Джулианн Смит указала, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания военного конфликта.
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Эксперт усомнился в данных о снижении солености Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС
Эксперт: Соленость Черного моря не могла упасть из-за разрушения Каховской ГЭС
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Генеральный директор компании «Инфра. Проекты» Алексей Безбородов обратил внимание на сообщения украинских специалистов о том, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы якобы из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Он указал на то, что кубатуры Каховского водохранилища недостаточно для того, что море снизило свою соленость.
«Кубатура Черного моря почти 550 тыс. кубических километров, кубатура Каховского водохранилища 18 кубических километров. Чтобы соленость Черного моря в три раза упала (даже с учетом сложностей с обменом воды ниже 200 метров глубины), надо влить туда хотя бы 1 к 5 к воде. А влилось 1 к 30 000», – написал он в своем Telegram-канале.
Безбородов также указал на то, что последний академик на Украине, «хоть что-то понимавший в гидрохими, умер в 2019 году», а нынешние эксперты – «необразованные».
Ранее Штаб ликвидации последствий после разрушения Каховской ГЭС сообщил, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы – почти в три раза, передает РБК.Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия.
Зеленский ввел санкции против главы и судей Конституционного суда России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и судей.
В документ внесены 178 человек, в том числе все 10 действующих судей российского КС и его глава. Рестрикции введены на пять лет, передает ТАСС.
Ранее офис президента Украины ввел санкции против 220 российских и белорусских предприятий.