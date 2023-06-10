Убывание воды облегчило эвакуацию жителей Херсонской области

В Херсонской области рассказали о ходе спасательной операции жителей затопленных районов

Убывание воды в Алешках способствует скорейшей эвакуации мирных жителей, на сегодня из города эвакуированы более 1 тыс. человек, сообщили в ГУ МЧС по Херсонской области. Там отметили, что эвакуированные жители обеспечиваются едой и всем необходимым. Эвакуация жителей продолжается и из других затопленных прибрежных районов области.

«В Алешках идет быстрое убывание воды, что будет способствовать скорейшей эвакуации мирных жителей. На сегодня с момента (начала) эвакуации из города эвакуировано более 1 тыс. человек», – заявил и.о. замначальника ГУ МЧС по Херсонской области Геннадий Бризинский. Он отметил, что эвакуированные жители обеспечиваются едой и всем необходимым.

Как сообщили в пресс-службе правительства Херсонской области, на месте работают сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, спасатели из Крыма и волонтеры.

Спасатели продолжают эвакуировать жителей из затопленных прибрежных районов. «Здесь находится место сбора эвакуированных людей, которых вывозят с Большой Кардашинки. Сюда их доставляют на тракторах, поскольку все залито водой и только на данном виде транспорта спасатели могут проехать к месту, где людей высаживают лодки», – рассказал замначальника отдела инженерно-технических мероприятий радиационной, химической и биологической защиты МЧС Никита Галанин.

Из места сбора далее люди направляются в пункты временного размещения в Железной Пристани, где они обеспечиваются всем необходимым. «Администрация поселения организовала питание для эвакуированных людей, также здесь дежурит наряд скорой помощи», – заключил Галанин.

При этом, спасательные работы осложняют обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и действия украинских ДРГ.

В субботу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что для эвакуированных жителей организованы более 60 пунктов временного размещения. «Для ликвидации последствий уже задействованы почти 700 человек и 220 единиц техники. Вода начинает понемногу сходить, за последние сутки в Новой Каховке уровень упал уже на 2 метра», – сообщил вице-премьер.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.О том, в каких условиях сейчас приходится работать волонтерам и спасателям, газете ВЗГЛЯД ранее рассказал военный волонтер Алексей Живов.