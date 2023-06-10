Волонтер рассказал о спасательной операции в Херсонской области под обстрелами ВСУ

Волонтер Живов: Волонтерам и спасателям приходится работать в Херсонской области под обстрелами из минометов ВСУ

Многие на свой страх и риск приезжают в зону обстрелов, покупают лодки, связываются с сотрудниками МЧС, ФСБ, местной администрацией, чтобы предложить помощь в спасении людей, волонтеров не останавливает даже то, что со стороны Херсона по ним стреляют из минометов, рассказал газете ВЗГЛЯД военный волонтер Алексей Живов о ходе спасательной операции в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

«Вчера волонтерам удалось спасти еще шесть человек, которым по каким-то причинам не смогли помочь спасатели МЧС. Эти люди, в том числе два старика, просидели на крыше в течение двух суток. Все это происходило при поддержке Валерии Петрусевич, которая возглавляет НКО «Добро мира – Волонтеры Крыма», – рассказал Алексей Живов, военный волонтер и блогер.

Объем работы такой, что нужна любая помощь. Он особо отметил усилия крымчан, многие из которых оказывают финансовую помощь.

«Организованных волонтеров в красивых курточках я не видел. А волонтерам вроде меня, Валерии Петрусевич и другим неравнодушным людям задачи не ставят. Приходи и делай, что можешь. Валерия умудрилась в первый день собрать более миллиона рублей, на которые были куплены надувные лодки и моторы. Крым, надо отдать ему должное, делает очень много для того, чтобы Херсонская и Запорожская область интегрировались в РФ, чтобы люди были в безопасности. Если бы так активно была вовлечена вся страна, то многие проблемы решались бы быстрее», – считает Живов.

По его словам, за последние полтора года в Херсонской области «сильно увеличился уровень горизонтальной координации людей». «По большому счету людям не надо говорить, что делать. Многие на свой страх и риск приезжают в зону обстрелов, покупают лодки, связываются с сотрудниками МЧС, ФСБ, местной администрацией, чтобы предложить свою помощь. Это очень позитивный момент, в эту деятельность должно втягиваться все больше людей», – уверен волонтер.

Он отметил, что волонтеры задействованы практически круглосуточно. Помогло то, что подвоз питьевой воды организован с самого начала спасательной операции, поэтому местным жителям было проще дожидаться эвакуации. «Я также наблюдаю со стороны за работой администрации Херсонской области. Работают исправно – созданы пункты временного размещения, есть питание и все необходимое. Сотрудники МЧС, преимущественно из Крыма, оперативно приехали и сразу же приступили к спасению людей. Я воочию наблюдал за спасательной операцией в селе Корсунка», – добавил собеседник.

По его словам, сейчас волонтерам и спасателям работать намного легче, чем два дня назад, потому что уровень воды сильно упал, некоторые жилые дома уже находятся на суше и людям проще эвакуироваться. «Но ситуация все равно сложная, в зоне подтопления оказались десятки тысяч человек. Тем не менее волонтеры совместно с администрацией справляются», – считает Живов.

Но по-прежнему не хватает лодок, эта проблема существовала еще и в военное время. «С украинской стороны лодок полно было, а с нашей, несмотря на разные обещания, ни у военных, ни у гражданских толком лодок нет. С плавсредствами страшный дефицит. Я уже молчу о том, что для охраны Днепра нашей армии нужны бронекатера, речная флотилия, которая сейчас тоже могла бы оказывать помощь тем, кто попал в беду», – говорит волонтер.

Спасательная операция осложняется непрекращающимися обстрелами со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). «Город Алешки – это теперь одна единая водная гладь с Херсоном. После строительства Каховской ГЭС их разделяли небольшие островки, а теперь их нет. Вы выходите на водную гладь и вас видно с херсонской пристани. Естественно, это приводит к тому, что по волонтерам стреляют, в том числе из минометов. Но время такое, что приходится работать под обстрелами. Каждый показывает, на что способен», – рассказывает Живов.

При этом среди пострадавших есть и те, кто по каким-то причинам отказывается от эвакуации, например, не хочет бросать жилье, боясь мародеров. «Я слышал о «ждунах», которые сидят на крышах и говорят, что «ждут спасения от украинской армии»… Таких «ждунов» небольшое количество, но они буквально зомбированные, не эвакуируются из принципа. Они ведут себя как религиозные фанатики – их сектантская суть преобладает над здравым смыслом спастись от беды», – уверен волонтер.

Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации в затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани, где уровень воды спал на два и один метр соответственно. На утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. На данный момент известно о гибели восьми человек после разрушения Каховской ГЭС.

По данным ПАО «РусГидро», Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, отметил Сальдо. Он также заявил, что ликвидировать последствия затопления мешают обстрелы ВСУ, которые наносят удары по пунктам временного размещения пострадавших жителей. Сообщалось об одной погибшей женщине. Еще двое мирных жителей стали жертвами ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани.

Накануне премьер-министр России Мишустин создал по поручению президента Владимира Путина правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения. Возглавил ее вице-премьер Марат Хуснуллин. В комиссию вошли руководители МЧС и Минприроды, Сальдо и представители около десятка различных министерств, ведомств и силовых структур.