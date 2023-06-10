На Украине подсчитали потери Киева после разрушения Каховской ГЭС

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10 июня, суббота | Последнее обновление — 13:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Алешках и Голой Пристани начал спадать уровень воды
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10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев.
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Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Украине подсчитали потери Киева после разрушения Каховской ГЭС
Украинский посол в Берлине Макеев оценил потери Киева после подрыва Каховской ГЭС
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На восстановление пострадавших территорий после разрушения Каховской ГЭС Украине потребуется 14,1 млрд долларов, заявил посол Киева в Берлине Алексей Макеев.
Посол в комментарии газете Berliner Morgenpost заявил, что Украина уже выделила 3,3 млрд долларов. Макеев пожаловался, что затопления приведут к потерям в зерновой отрасли и рыболовстве, но окончательно сказать, во сколько обойдется восстановление территорий, можно только уйдет вода, передает «Царьград».
Ранее волонтер рассказал о спасательной операции в Херсонской области под обстрелами ВСУ.
Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии
В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья
Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.
«Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.
Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».
От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.
Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.
Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели
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Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин.
«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели.
Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент.
«Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства.
Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов.
В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО
В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram.
Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков.
При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые.
В Вашингтоне встревожились из-за уничтожения Россией танков Leopard
Власти США с опаской отнеслись к уничтожению Россией танков Leopard
На Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецких танков Leopard на Украине российскими войсками, такого отпора России не ожидали, сообщил американский журналист Фред Плейтген.
Журналист в эфире телеканала CNN заявил, что западное военное оборудование уничтожается на Украине российскими войсками в больших количествах, что вызывает опасения в Вашингтоне, передает Ura.ru.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления.
Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше
Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше
Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии.
При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.
Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало.
Италия предложила «наиболее простой способ добиться мира» на Украине
Министр обороны Италии Крозетто признал, что «сложно объяснить» связь между стремлением к миру и передачей Киеву оружия
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По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, Запад, передавая Киеву вооружения, якобы стремится к миру на Украине. Однако «объяснить и понять» это сложно, признал он.
По версии Крозетто, самый «простой» способ «добиться мира» – «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Крозетто считает, что переговоры могут стартовать после прекращении огня, передает ТАСС.
Он отметил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС задачи вооруженных сил Украины стали сложнее, а временные рамки растягиваются. Как заявил министр, комментируя украинское наступление, «то, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо».
Крозетто указал на «мощную оборонительную линию» России. По его словам, у России есть «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами». Крозетто считает, что попытка украинского наступления «полна вопросов и неопределенности», причем «украинцы сами это понимают». «Поэтому и просят самолеты», – сказал он.
Напомним, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» вооруженных сил Италии Марко Бертолини заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы произошли в Одессе и Запорожье
Звуки взрывов слышны в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщают украинские СМИ.
В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях прозвучала воздушная тревога. Также тревога была объявлена в удерживаемых ВСУ районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также о новой серии взрывов в Одессе.
Напомним, в пятницу утром взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. Прошлой ночью серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы.
Олланд связал окончание конфликта на Украине с итогами выборов в США
Экс-президент Франции Олланд: Итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США
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Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times.
Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС.
Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США.
Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ
Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления
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Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».
Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».
Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».
Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».
«В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».
Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».
По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.
В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Конгрессмены США представили проект резолюции с призывом к Байдену передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
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Группа конгрессменов США представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
Глава комитета Майкл Маккол заявил, что Белый дом «затягивает конфликт, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны», передает РИА «Новости».
Маккол подчеркнул, что успех контрнаступления вооруженных сил Украины зависит от военной помощи, которую получает Украина. По его словам, «вызывает крайнее разочарование» то, что администрация Байдена «сидит на оставшихся миллиардах на военную помощь». Маккол заявил, что средств достаточно для «немедленной передачи Украине ATACMS». Он полагает, что такой шаг «серьезно изменит боевую обстановку», передает ТАСС.
Как заявили конгрессмены, со стороны Москвы «не было значимой реакции» на передачу Украине Великобританией ракет Storm Shadow. Также подчеркивается, что у США и их союзников есть тысячи комплексов ATACMS.
Напомним, Вашингтон заявил Киеву, что у США нет лишних ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, а потому передавать их Украине не планируется. Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Украина использует их для ударов по гражданским целям, например, по детскому лагерю.
ВСУ за сутки боев в Запорожской области потеряли до 680 военных и 35 танков
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ВСУ продолжили попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами двух батальонных тактических групп, усиленных танками, под Левадным Запорожской области, Новоселкой, Сторожевым и Нескучным Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Запорожском направлении решительными действиями подразделений российских войск, ударами авиации за последние сутки отражены две атаки украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.
Южнее города Орехова Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической авиации группировки «Восток» поражены резервы противника у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области.
Общие потери ВСУ на этих направлениях за последние сутки составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, французская самоходная артустановка Cezar, сообщил Конашенков.
Российская ПВО сбила две украинские ракеты в Крыму
Глава Крыма Аксенов: ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2»
Российскими силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что в результате атаки жертв и пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие, а также не доверять непроверенным источникам информации.
Ранее РЭБ посадили беспилотник ВСУ на востоке Крыма.
Politico признала успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ
Politico признала «некоторый успех» России при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины
На «раннем этапе кампании» Россия «с некоторым успехом отражает контрнаступление» вооруженных сил Украины, заявили американские СМИ.
Как пишет Politico, в Сети опубликованы фотографии и видеозаписи с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления. Кроме того, есть «и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники», передает ТАСС.
Politico указывает, что это свидетельствует о «значительном сопротивлении», с которым столкнулись ВСУ. Отмечается, что «это ранний, очень ранний этап кампании», но, как демонстрируют опубликованные материалы, «механизированная война не будет легкой для Украины».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО
Постпред США Смит назвала маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания военного конфликта, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит.
По ее мнению, союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока Украина вовлечена в полномасштабную войну. При этом Смит подчеркнула, что страны Запада ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Она отметила, что частью задач альянса сейчас является точно определить, что именно нужно включить в этот пакет ожидаемых результатов для Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения жителей Херсонской области
Сальдо сообщил об ударах ВСУ по пунктам временного размещения жителей Херсонской области, погибла женщина
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Женщина погибла в результате ударов, которые вооруженные силы Украины нанесли по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, где находятся эвакуированные из затопленных районов Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил в Telegram, что около 5.00 «заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке». Предположительно, для ударов использовались «английские ракеты Storm Shadow». По его словам, с ночи идут «ожесточенные обстрелы» населенного пункта Железный порт, «разрушен отель «Позитив». Как подчеркнул Сальдо, «точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре».
Напомним, Сальдо сообщил, что с затопленных территорий в Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек. Двое мирных жителей стали жертвами ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. Экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области.
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