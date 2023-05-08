В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин

Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам

Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов

Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС.

Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин.

Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск.

В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.





