Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО

Анпилогов: ВСУ пытаются повторить на Запорожской АЭС сценарий Фукусимы

Если ВСУ на фоне затопления ЗАЭС совершат диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Чем это закончилось на Фукусиме – известно. Однако есть шанс избежать катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы в Новой Каховке.

«Текущая ситуация на ЗАЭС вряд ли приведет к ядерной катастрофе. В настоящий момент работа станции заморожена – реакторы остановлены, соответственно, большая часть тепла из них уже вышла. Однако обстановка все равно остается крайне напряженной», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Затопление атомного объекта всегда несет ряд опасностей. Если при повышении уровня воды противник предпримет диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Напомню, по схожему сценарию развивалась трагедия на Фукусиме. Но там для охлаждения станции использовали морскую воду, в нашем случае есть возможность брать воду из Днепра», – отмечает эксперт.

«В любом случае ситуацию придется исправлять экстренными мерами, в частности за счет использования передвижных насосов. Стоит отметить, что на ЗАЭС есть штатные механизмы защиты: проводятся противопаводковые мероприятия, имеются резервные системы питания. Кроме того, реакторы обладают внешней герметичной оболочкой. Все это позволит свести к минимуму потенциальные последствия от затопления», – заключил Анпилогов.

Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа сообщил, что возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности».

Он также отметил, что окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Карчаа заявил, что если украинская сторона не прекратит обстрелы и не позволит ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, придется проводить эвакуацию местных жителей – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.

В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю.

Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.

Ранее Рогов связывал повышение уровня воды в Днепре с планами ВСУ форсировать реку в рамках контрнаступления. «Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса непосредственно в городе Запорожье», – отмечал он.

«Совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – полагает Рогов.