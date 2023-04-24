Путин поддержал идею Турчака уравнять выплаты разным категориям бойцов СВО

Президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.

Так он отреагировал на предложение вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака. На встрече с главой государства политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось. «Не совсем», – заметил в ответ глава государства.

Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции». «Так и надо сделать», – поддержал его президент, передает ТАСС.

«Нужно обратить особое внимание и обеспечить, безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию», – заявил глава государства.

«Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, – вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», – указал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планируемой на понедельник встрече Путина с Турчаком, который «пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции». Песков напомнил, что эта группа была создана по инициативе Министерства обороны.

Турчак со своей стороны сообщал, что в доклад рабочей группы по вопросам спецоперации президенту России были включены предложения о том, что денежное довольствие участников спецоперации должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса, и что необходимо выровнять меры поддержки в регионах.