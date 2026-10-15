Медведев назвал исторической победу «Единой России» на думских выборах

Медведев: Победа «Единой России» на выборах стала исторической

Tекст: Елизавета Шишкова

«Единая Россия» доказала, что является ведущей политической силой в стране, сказал Медведев на заседании федерального совета первичных отделений партии, передает РИА «Новости».

«Важнейший итог нашей с вами совместной работы – это историческая победа «Единой России» на состоявшихся выборах в Государственную думу. Аплодисменты всем, кто принимал участие в этом. Действительно, более 58% голосов, 209 победителей в одномандатных округах. Итого 349 мест в нашем высшем законодательном органе», – заявил Медведев.

«Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой нашей страны, партией главы государства и всего народа», – добавил он.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в КНДР поздравили «Единую Россию» с победой на выборах.

Политолог Алексей Чеснаков заявил, что на голосовании сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента».