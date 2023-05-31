Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли

Профессор Стэнфордского университета заявил, что инопланетяне посещали Землю, и, более того, они «все еще здесь», так как эксперты сейчас ведут работу над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.

Об этом доктор Гарри Нолан заявил на конференции в Манхэттене под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО», пишет издание Daily Mail.

Нолан по поручению ЦРУ расследовал случаи загадочного Гаванского синдрома, который поражал сотрудников посольств по всему миру. Доктор наук проводил эксперименты по анализу материалов, предположительно выброшенных за борт при полетах НЛО.

Ведущему Алексу Клокусу Нолан заявил, что вероятность того, что инопланетяне были на Земле, 100%. Он предположил, что люди видели их ранее, но не заметили в них ничего особенного.

Напомним, в декабре 2013 года в Конгрессе США прошли слушания, на которых конгрессмены вместе с учеными обсудили вопрос существования внеземных цивилизаций.