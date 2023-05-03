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Зеленский анонсировал скорое наступление ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скором переходе украинских войск в наступление.
Он считает, что после этого Киев получит боевые самолеты от Запада, передает РИА «Новости».
По словам Зеленского, он хотел, чтобы было наоборот – сначала самолеты, а потом наступление, «но есть как есть».
Ранее сообщалось, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины.
В Киеве в конце апреля заявляли, что ВСУ для обучения управления истребителями F-16 понадобится три месяца.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода
Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан
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Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды.
«Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.
«Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она.
«Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница.
«Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка.
Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
Аксенов пообещал наказать киевских заказчиков покушения на главу Крыма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил силы ФСБ за предотвращение покушения на него, выразив уверенность в том, что заказчики преступления находятся в Киеве и они будут наказаны.
Аксенов в своем Telegram выразил сотрудникам ФСБ благодарность за предотвращение покушения на руководство республики, а также нападение на объекты инфраструктуры, которое готовили украинские спецслужбы. Глава Крыма добавил, что подозреваемые задержаны, уточнив, что они также причастны к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
При этом глава республики выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. «Заказчиков обязательно найдем и накажем», – добавил он.
В среду сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергей Аксенов. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В пресс-службе командования сил территориальной обороны украинских войск опровергли сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
Как заявил пресс-секретарь Денис Зелинский украинским СМИ, «все живы и здоровы», при этом кто именно, он не уточнил, передает РИА «Новости».
«Будем работать дальше», – так Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели Танцюры.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
В Евросоюзе запретили экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены, говорится в заявлении ЕК.
Ограничения могут быть продлены в случае необходимости, передает ТАСС.
«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в заявлении. При этом транзит через эти страны разрешен.
В заявлении говорится, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.
Военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению
Военный эксперт Леонков: Подрывами железной дороги в Брянской области ВСУ пытаются разорвать пути снабжения российских войск
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Украина готовится к контрнаступлению. В связи с этим можно полагать, что подрывами железных дорог противник пытается разорвать логистические цепочки снабжения ВС РФ. России стоит усилить охрану приграничных территорий. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее СК РФ опубликовал видео диверсии на железной дороге в Брянской области.
«Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт.
«Мы, в свою очередь, должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник.
«В частности, если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились своей обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков.
«Что касается наших ударов по путям снабжения противника, то очевидно, что подобные действия руководство признает нецелесообразными. Подобные операции имеют ряд технических сложностей. Необходимо убедиться, что на логистических путях не будет гражданских, а также выявить, что транспорт перевозит именно военную технику», – акцентирует эксперт.
«Железные дороги даже при прямом ударе можно достаточно оперативно восстановить, однако если поразить объекты энергетической инфраструктуры, то это отразится и на качестве логистики противника. Поэтому пока мы работаем в данном направлении», – резюмирует Леонков.
С начала недели в Брянской области совершено сразу два подрыва железнодорожного полотна. Накануне в РЖД сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате действий посторонних лиц. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, движение на участке Снежетьская – Белый берег было приостановлено. Губернатор Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства.
В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство, локомотив сошел с рельсов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале глава региона пояснил, что инцидент произошел на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча. Также обошлось без пострадавших.
Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия на железной дороге в Брянской области, где в понедельник произошел инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается, что криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия.
Еще один аналогичный теракт в регионе был предотвращен бдительным работником железной дороги, сообщает издание Lenta.ru. На 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные, предположительно, планировали заложить самодельное взрывное устройство. Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.
Politico: Украина утаила от Запада план контрнаступления ВСУ
Politico: Украина держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления ВСУ из-за опасений утечки информации
Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.
Как утверждает издание, неназванные официальные лица в Европе заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от военнослужащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции, передает РИА «Новости».
Накануне председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова
ФСБ пресекла работу агентуры разведки Украины по покушению на главу Крыма Аксенова
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Силы ФСБ пресекли работу агентурной сети украинской военной разведки, которая планировала провести серию резонансных терактов в Крыму, в том числе покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщает ЦОС ФСБ.
По имеющейся информации, ФСБ пресекла попытку провести серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма, где в качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Объектами диверсий также должны были стать элементы транспортной инфраструктуры полуострова, передает РИА «Новости».
В ЦОС ФСБ рассказали, что компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию.
Выяснилось, что в Болгарии организацией отправки в Россию таких электроплит занималась гражданка Украины Марина Матущак, затем их переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз», а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами «втемную» россияне.
По данным службы, координатором терактов по отношению к высокопоставленным чиновникам в Крыму является замруководителя офиса Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
Также установлено, что в данный момент задержаны действовавшие в Крыму члены засекреченной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.
По информации ФСБ, они были завербованы Машовцом, планировали теракты, а также вели слежку за чиновниками, применяя спецсредства и огнестрельное оружие. Кроме того, был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, «причастный к доставке средств поражения в Россию».
По данным ЦОС, изъятая в Крыму взрывчатка идентична найденной при подрыве железнодорожных путей в феврале.
В данный момент фигуранты дают показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой в целях подготовки терактов.
Ранее стало известно, что правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко.
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске на 160 метров
Российские силы за сутки продвинулись на разных направлениях в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 160 метров, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что за 2 мая российские штурмовые формирования продвинулись в Артемовске на разных направлениях на расстояние до 160 метров, всего освобождено 53 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что под контролем противника все еще находятся 2,7 кв. километра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании бизнесмена.
Ранее во вторник командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска. Днем ранее Пригожин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске за день примерно на 120 метров.