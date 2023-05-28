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Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
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Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.
Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».
Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.
В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.
На въезде на Украину и Белоруссию из Польши скопились сотни грузовиков
В налоговой палате польского города Люблин рассказали об огромных очередях грузовиков на въезде на Украину и Белоруссию
На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков, сообщил представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.
Представитель налоговой палаты Люблина рассказал, что в польском городе Дорохуске, недалеко от границы с Украиной, в очереди на выезд из Польши на Украину скопилось около 1 тыс. грузовых автомобилей, что, по его оценкам, означает 45 часов ожидания. При этом, по словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. Дерусь сообщил что в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей, передает РИА «Новости».
Тем временем выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков – очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.
По данным налоговой палаты, на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают около 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.
Накануне Варшава решила запретить проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как польские дальнобойщики ответят за действия своих властей.
Глава Белгородской области попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от границы с Украиной, в населенном пункте Шебекино, попал под обстрел.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что только что вернулся из города Шебекино, который в субботу пять раз подвергался обстрелу. Губернатор Белгородской области рассказал, что попасть в Шебекино смог только со второго раза, так как в первый раз, въехав в город, попал под обстрел и даже не смог выйти из машины, так как снаряды разрывались на соседней улице.
Глава региона рассказал, что в результате обстрела один человек погиб, еще три получили ранения, в том числе двое детей. Гладков заверил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь всеми имеющимися в наличии ресурсами.
Он также сообщил, что после обстрела зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах – выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.
Ранее в субботу Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.
Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
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Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».
На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.
Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.
Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.
Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.
Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.
Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.
Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».
Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.
Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».
В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.
До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления СНБО о санкциях в отношении Ирана сроком на 50 лет, ограничения предполагают полный запрет торговых операций с иранской стороной.
Санкции предполагают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок иранскими гражданами через украинскую территорию, отказ от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранцам, передает ТАСС.
Также законопроект вводит запрет на передачу Ирану и его гражданам технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на украинской территории запретят обслуживание электронных платежей граждан Ирана.
СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, Зеленский подписал его и внес документ в Раду в субботу.
Напомним, Тегеран называл антииранские высказывания Зеленского медийной войной и политическим шоу, направленным против народа и властей республики.
Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов «иностранного легиона»
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Российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях, сообщило Минобороны России.
В районах поселков Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников и бригады территориальной обороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Купянском направлении поражена живая сила и техника возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).
Возле поселков Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этом направлении ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.
На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения возле поселков Торское, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.
За сутки на этом направлении ликвидировано до 65 украинских военных, одна боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Акация».
На Донецком направлении за этот же период уничтожено до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины и польская САУ Krab.
Возле поселка Георгиевка и города Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение ВСУ возле поселков Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное (ДНР). На обоих направлениях потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля.
Возле поселка Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Возле поселка Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военных, три пикапа и САУ «Гвоздика».
Также российские военные за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.
Врио главы ФТС Давыдов рассказал о массовых попытках украинцев провезти в Россию наркотики
С 2022 года на северо-западной российской границе начали фиксировать попытки провоза наркотиков украинскими гражданами, речь идет о сотнях килограммов, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
На северо-западной границе России с ЕС в 2022 году появилось новое направление преступной деятельности, украинские граждане пытаются провезти наркотические вещества в легковых автомобилях, рассказал Давыдов РИА «Новости».
По его словам, подобных попыток выявлено много, речь идет о сотнях килограммов суммарно.
Глава ФТС пояснил, что это может быть частью антироссийских действий. Таможенники для выявления подобных случаев проводят инспекционные досмотры, используют рентген-машины.
Ранее в МВД заявляли об увеличении изъятия в России поступающих с украинской территории синтетических наркотиков.
Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»
Высказывание сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма об «инвестициях в смерть россиян» позорит эту страну как государство, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – заявил Песков, передает ТАСС.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
В МИД Ирана назвали заявления президента Украины политическим шоу
Пресс-секретарь МИД Ирана Канани назвал заявления президента Украины Зеленского медийной войной и политическим шоу
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Ложные заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Ирана являются медийной войной, политическим шоу, которое направлено против народа и властей республики, служит для отвлечения внимания украинского общества и привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.
Как заявил иранский дипломат, слова которого приводит ISNA, повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран, передает РИА «Новости».
Канани также назвал целью заявления Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.
В прошлую субботу страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте.
Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 241 упавший снаряд
За последние сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов, в результате обстрела города Шебекино погиб один человек, пострадали трое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе области за сутки зарегистрировали 19 прилетов, по поселкам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Поселок Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Борисовский район подвергся обстрелу один раз за сутки, снаряд, выпущенный из миномета, прилетел в поселок Богун-Городок, никто не пострадал.
Волоконовский район обстреляли дважды, в обоих случаях обстрел велся из СВД по хутору Старый, никто не пострадал.
На Грайворонский городской округ за этот же период упало 115 минометных снарядов. Повреждено пять частных домов, три административных здания и две хозяйственные постройки. По КПП из миномета ударили 58 раз.
Краснояружский район подвергся атаке беспилотника, его сбили на окраине села Поповка. Никто не пострадал.
В Шебекинском городском округе зарегистрировали 103 прилета за сутки. По самому Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов.
В субботу Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино погиб охранник предприятия, двое несовершеннолетних получили ранения.
Лукашенко назвал начало СВО в 2022 году предотвращением худшего сценария
Столкновение с киевским режимом произошло бы в любом случае, Москва упредила развитие худших событий, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Если бы столкновение с киевским режимом в феврале 2022 года не произошло, то оно случилось бы позже, и на худших для России и Белоруссии условиях, заявил Лукашенко на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
По его словам, Москве удалось упредить развитие худших событий.
Ранее в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели СВО, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты.
Посол России в Британии рассказал о роли НАТО в конфликте на Украине
Посол России в Британии Келин: Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации
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Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации, особенно от Соединенного Королевства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством, передает ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал большой ошибкой идеалистов представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Келин выразил уверенность, что мы можем заключить мир завтра.
Посол России в Британии констатировал, что новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16, которые лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.
Накануне Москва обвинила Вашингтон и Лондон в стремлении максимально затянуть конфликт на Украине и сделать противостояние более кровопролитным. В тот же день Москва назвала условия достижения всеобъемлющего и прочного мира на Украине.