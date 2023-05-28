Посол России в Британии Келин: Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации

Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации, особенно от Соединенного Королевства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством, передает ТАСС.

Он добавил, что Москва пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал большой ошибкой идеалистов представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Келин выразил уверенность, что мы может заключить мир завтра.

Посол России в Британии констатировал, что новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16, которые лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.