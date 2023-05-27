В МИД назвали условия достижения мира на Украине

Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения

Рогов: ВСУ намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области

ВСУ наносят удары в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, противник продолжает активную подготовку к контрнаступлению, для этого теперь в ход идут ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Бердянск.

«Основная цель ударов ВСУ в Бердянске – это тылы. Противник бьет по логистическим центрам, транспортным узлам, складам с продовольствием и другим жизненно важным объектам. То есть они пытаются показать, что безопасных мест в Запорожской области нет, посеять панику», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Одновременно с этим очевидно желание противника разведать и уничтожить наши военные объекты, в преддверии своего наступления. В том, что оно будет на Запорожском направлении, сомнений нет. Также активно запускаются фейки для реализации информационно-психологических операций. В частности, в Сети распространяется видео с якобы последствиями попадания ракеты ВСУ по Бердянску, хотя на самом деле снято совершенно в другом регионе России и не сегодня», – отметил собеседник.

«Помимо обстрелов самого Бердянска, также были удары по Васильевке, Токмаку, Пологам и другим крупным населенных пунктам вблизи ЛБС. Наша система ПВО постоянно работает и достаточно хорошо справляется со своими задачами. Причем ВСУ ведут обстрелы как из РСЗО западного образца, например HIMARS, так и из «Градов», «Ураганов», а также из ствольной артиллерии», – рассказал он.

«К счастью, часть людей из прифронтовых населенных пунктов мы вывезли в рамках добровольного перемещения. Однако есть и те, кто достаточно легкомысленно относится к собственной жизни, отказываясь от временного переезда. Отмечу также, что в последнее время противник несколько изменил свою тактику. Вместо разведки боем, которая регулярно завершалась потерями 50-70 человек с их стороны, ВСУ осуществляют попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами в количестве до пяти-семи человек, но они также уничтожаются. Наибольшую активность мы фиксируем на участке от Васильевки до Полог», – заключил собеседник.

Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил представитель оперативных служб России. Он отметил, что взрывы были «на окраине города». Как сообщает РИА «Новости», минувшей ночью ВСУ также нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

В воскресенье вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых – Storm Shadow, три – ложные цели, из них шесть ракет были перехвачены. Одна ракета упала на окраине города, разрушив столовую, пострадавших нет.

В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети с родителями, пожилые люди и некоторые другие категории граждан будут перемещены вглубь Запорожской области из районов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы данных населенных пунктов со стороны ВСУ. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.