Явка на предварительные выборы ЕР в Запорожской области превысила 12 тыс. человек

Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Запорожской области превышает 12 тыс. человек за три дня, к вечеру четверга она может подняться до 20 тыс., сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин.

Активность избирателей очень высокая. Это связано в том числе и с тем, что с 24 мая проголосовать можно очно, отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России», уполномоченный от партии по выборам в новых регионах. Он посетил пункты голосования в Мелитополе, говорится на сайте ЕР.

«Люди приходят голосовать за конкретных кандидатов. Это значит, что мы вовремя рассказали, что из себя представляет предварительное голосование, для чего оно нужно, как люди сами могут определить, кого мы выдвинем. Это должны быть достойные во всех смыслах слова кандидаты», – отметил Сидякин.

Он напомнил, что в регионе на участие в предварительном голосовании заявились 180 кандидатов. Избирать в Заксобрание Запорожской области осенью будут 40 человек.

«Конкуренция очень высокая. Предварительное голосование организовано в регионе на высоком уровне и проходит без нарушений», - подчеркнул руководитель Центрального исполкома.

По итогам трех дней предварительного голосования в ДНР проголосовали более 47 тысяч человек, в ЛНР – свыше 38 тыс., в Херсонской области – более 11 тысяч.

Напомним, электронное предварительное голосование проходит с 22 по 28 мая 2023 года. Избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

По всей стране процедура пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области – по четвертой, когда голосуют избиратели, ранее включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список. В четырех новых регионах при проведении процедуры предусмотрен ряд особенностей.

В Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16.