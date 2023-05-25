Эксперты назвали ключевые преимущества праймериз «Единой России»

Политики и политологи в рамках круглого стола обсудили механизмы предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» формирует новые подходы к электоральным традициям в стране. Предварительное голосование становится площадкой поиска новых смыслов, важным механизмом селекции кандидатов и комплексной системой подготовки кадров. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2023: предварительное голосование «Единой России».

«Партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование с 2007 года. Нельзя сказать, что первые праймериз были очень масштабными, но механизм продолжал совершенствоваться с каждым разом. Сегодня предварительное голосование проходит по всей стране, на федеральном, региональном и местном уровнях», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Предварительное голосование «Единой России» – это показатель стабильности системы власти и политических процессов. Кроме того, это показатель открытость партии как для тех, кто выдвигается, так и для тех, кто наблюдает за процессом», – считает Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Еще один важный фактор праймериз – демонстрация конкуренции. «Единая Россия» первой выступила с инициативой привлечь к предварительному голосованию тех, кто участвовал в специальной военной операции. Это важный шаг, который показал, что у партии работают механизмы чувствительности к электоральным темам», – считает политолог.

«Сегодня праймериз «Единой России» можно считать площадкой для поиска новых смыслов. Лидерство партии – в том, чтобы использовать верные инструменты, и «Единая Россия» это наглядно демонстрирует», – подчеркнул Чеснаков.

«Предварительное голосование – это не отдельная прерогатива партии власти. Как показывает практика «Единой России», праймериз становятся важным механизмом селекции и привлечения лучших в политическую деятельность», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцента Финансовой Академии при Правительстве РФ.

«Для российской политической системы очень важны комплексные системы подготовки кадров. В это связи предварительное голосование стало отличным механизмом первичной подготовки кадров и дальнейшего их обучения в партийной школе. Ведь от уровня компетенции зависит и качество законодательного процесса», – отметил он.

«Шаг за шагом процедура эволюционировала.

В ходе этой эволюции мы приняли решение, что в 2023 году будем проводить процедуру в электронном формате. Мы ушли от термина «выборщики», пришли к термину «избиратели». Упразднили счетные комиссии», – рассказал Сергей Перминов, замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

«Мы усовершенствовали систему блокчейн, которая сопровождает многие процессы в нашей партии. А также предложили ИТ-сообществу провести тест, будто нас атакуют: в итоге нас никто не вскрыл, утечки баз данных не произошло. Мы создали контур, который в четыре раза перекрывает допустимое количество людей, которые могут проголосовать», – добавил он.

«Мы наращиваем наши подходы и в принципах онлайн-агитации, призываем кандидатов продвигать свою позицию, чтобы она стала известна всем избирателям. Сейчас в нашей системе зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей, а это более 12% от общего количества избирателей, которые примут участие в выборах – это отличный результат. Уже проголосовали больше 2 миллионов человек», – отметил парламентарий.

«Для нас это возможность отбирать неравнодушных людей, с энергией, для которых судьба родного региона, муниципалитета – не пустой звук. Это наша задача как партии. Праймериз – это «нулевая волна» кампании. Качества кандидатов и документы проверяются «на старте», мы видим реальную конкуренцию в максимально широком пуле кандидатов, избиратели влияют на обновление кандидатов от партии», – рассуждает Перминов.

«Праймериз – это школа, привязанная к реальной политике, совмещенная с календарем избирательной кампании.

В новых регионах на предварительное голосование приходят не просто люди, кто впервые пробует себя на выборах. Люди там впервые знакомятся с «Единой Россией», – рассказал Роман Романов, заместитель Руководителя ЦИК Партии «Единая Россия», руководитель Управления политической работы, директор Высшей партийной школы.

«В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях мы проводим не только электронное голосование, но и очное. Всего открыто 167 участков. Конечно, это связано с вопросами безопасности. Мы также видим большой конкурс – более 17 тыс. кандидатов очень разных по возрасту и социальному статусу. Много фронтовиков, кто выезжает участвовать в кампании с линии боевого соприкосновения», – отметил он.

«Процедура предварительного голосования для Алтайского края позитивная, мы видим цифры. И постоянно совершенствуем механизмы работы. Кроме того, для нас – это тренировочный полигон, в рамках которого мы обсудим стратегию развития нашего региона», – рассказал Денис Голобородько, зампредседателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, член президиума регионального политического совета ЕР по Алтайскому краю.

«В этом году у нас состоятся выборы главы региона, и действующий губернатор Виктор Томенко изъявил желание участвовать на общих началах в предварительном голосовании. Уже завтра у него первая встреча с избирателями в рамках начавшейся кампании. Понятно, что это предварительный этап, но для нас обязательный», – отметил он.

«В этом электоральном цикле мы видим, что часть лидеров общественного мнения, кто до этого представляли другие партии, вышли на предварительное голосование «Единой России» – для нас это очень позитивные признаки», – отметил Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия», член генсовета партии.

«Мы стали регионом – одним из лидеров по уровню конкуренции.

Мы видим желание людей быть не только наблюдателями позитивных изменений, но и участвовать в этих изменениях. Большое внимание к тому, чтобы прийти в законодательную власть и стать частью команды, проявляет молодежь», – добавил он.

«Механизм праймериз повышает легитимность не только избранных депутатов партии «Единая Россия», но и в целом избирательной системы. Люди могут сами выбирать, кого они хотят видеть в качестве кандидатов на предстоящих выборах», – рассуждает Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория».

«Таким образом избиратель принимает больше участия в процессе, и оно начинается заранее. Также стоит отметить, что механизм предварительного голосования показывает свою состоятельность из года в год», – отметил он.

В завершение дискуссии модератор круглого стола Павел Данилин отметил – партия «Единая Россия» действительно задает электоральные тренды для всей страны, которые отмечают и зарубежные коллеги. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 22 по 28 мая.