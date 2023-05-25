В Госдуме приняли закон об ответственности за оспаривающие границы России карты

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта, картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России, будут отнесены к экстремистским материалам, за распространение которых гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Ранее в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену и терроризм.