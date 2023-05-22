Пилот: Истребители F-16 не будут решающим фактором в СВО

Пилот: Истребители F-16 не станут решающим фактором в конфликте на Украине

Передача Украине истребителей F-16 не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя, заявил неназванный действующий пилот самолета этого типа.

Как отметил пилот в интервью каналу CNN, F-16 не сумеет статьрешающим фактором, по его мнению, ожидания от передачи Украине боевых самолетов могут быть слишком завышены, передает РИА «Новости».

Как отмечает телеканал, в случае с Украиной речь может идти о передаче лишь старых версий F-16. По словам экс-пилота австралийских ВВС Питера Лейтона, обучить летать на этом истребителе можно за три месяца. Но и Лейтон и действующий пилот F-16 сходятся в том, что трех месяцев достаточно только чтобы обучить поднять самолет в воздух, удержать его и безопасно приземлиться. Для использования истребителя для эффективного выполнения боевых задач нужно больше опыта, это может занять годы.

Американские СМИ ранее отмечали, что большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина применит их.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ.