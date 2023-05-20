В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину

MWM: Россия будет сбивать истребители F-16, если Киев применит их в зоне СВО

Большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в зоне спецоперации, пишут американские СМИ.

Military Watch Magazine в редакционной статье пишет, что Россия может заполучить образец для исследования технологий F-16, а также есть вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери, как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, и это, в свою очередь, нанесет серьезный удар по престижу машины, передает РИА «Новости».

Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Но, по мнению колумнистов газеты, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.

Отмечается, что уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отличным решение Запада о поставках F-16 Украине.

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.