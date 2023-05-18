Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»

|
18 мая, четверг | Последнее обновление — 08:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Новые взрывы прозвучали на Украине
Разделы
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
Подробности...
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
Подробности...
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
Подробности...
В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»
Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российским военным предоставили на вооружение новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (управляющая компания – холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.
Отмечается, что МРО-А «Бородач» впервые представили на международной выставке MILEX-2023 в Минске, это – ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Разработчик называет такой огнемет одноразовым, он уже принят на вооружение российской армией, передает РИА «Новости».
Также в пресс-службе «Ростеха» отметили, что малогабаритный реактивный огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.
Напомним, российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве
Российские военные в ночь на среду нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море, говорится в Telegram-канале ведомства.
Удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, заключили в Минобороны.
Ранее в среду военкоры сообщали, что по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» был нанесен удар «Калибрами», в результате удара был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
|
|
В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Лавров: Запад хочет рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию
Лавров заявил о желании Запада рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию
Страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, они не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
По его словам, Европа, как и США, не скрывает своего отношения к китайской мирной инициативе по Украине, «отношение заключается в том, что если Россия сказала, что это можно обсуждать, значит, это не годится», передает ТАСС.
Министр добавил, что Запад продолжает продвигать инициативу Зеленского, при том что украинское руководство в прошлом году законодательно исключило возможность переговоров с Россией.
Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.
Военкоры показали полученную Киевом новую американскую бронетехнику
Военкоры показали следующую на украинский фронт колонну американской бронетехники
Военкоры опубликовали видео, на котором запечатлена следующая на фронт колонна бронетехники, переданная Украине Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.
В Сети появились кадры с полученными Киевом от Вашингтона и Североатлантического альянса бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV и топливозаправщиками. На видео не менее 30 единиц техники едут по дороге в неизвестном месте, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Тем временем директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что у коллективного Запада есть пределы в вопросах помощи Украине, и их больше невозможно скрывать.
Мирошник: Между Сватово и Кременной активизировались украинские ДРГ
|
|
Противник активно обстреливает наши территории в попытках посеять панику среди мирных жителей. Кроме того, в ряде населенных пунктов активизировались ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ситуацию на участках фронта в районах ЛНР и Харьковской области.
«На данном направлении противник не оставляет попыток прощупать нашу оборону, вылазки диверсионно-разведывательных групп происходят (ДРГ) почти ежедневно. Основная линия активности приходится на промежутке между Сватово и Кременной. Также по направлению Макеевки и Невского замечены небольшие группы ВСУ на пикапах и легкобронированных авто», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Не прекращаются и обстрелы. В частности, пару дней назад серьезно обстреляли Кременную, били непосредственно по городу, не задев военные и фортификационные сооружения. Очевидно, что хотели посеять панику. Наши подразделения мониторят и ликвидируют возможности передвижения и попытки сконцентрировать дополнительные силы ВСУ», – добавил собеседник.
«Также есть информация, что на относительном удалении от наших позиций на Купянском направлении и в районе Северска, ближе к Красному Лиману противник собирает бронетанковую технику. По сообщениям местных жителей, западные машины и бронетехнику привозят на трейлерах», – отметил он.
«Что касается ситуации в Артемовске, то ВСУ сейчас контролируют всего один квартал многоквартирных домов и часть частной застройки. Основные боевые действия развиваются в районе наших флангов. Но бойцы ЧВК «Вагнер» и ВДВ достаточно активно продвигаются. Я думаю, конец зачистки города от сил противника близок», – рассказал собеседник.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ударами крупнокалиберной артиллерии поражены скопления войск вооруженных сил Украины у Артемовска, Миньково, Курахово и Горняка. Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении ракетное подразделение атаковало пункты временной дислокации ВСУ.
Кроме того, как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что фланги в Артемовске были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Пушилин добавил, что хотя ситуация в Артемовске остается напряженной, бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться. В городе остается все меньше высоток, которые контролируются украинскими военными.
Стало также известно, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР. По словам источника, в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек. Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Российские войска отразили семь атак ВСУ в пригородах Артемовска
|
|
Штурмовые отряды продолжили овладение западными кварталами Артемовска, подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самая сложная обстановка складывалась возле пунктов Красное и Богдановка, где российские войска отразили семь атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате наступательных действий подразделений ВДВ был занят более выгодный рубеж обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Константиновки и Красного.
Авиацией в районе Артемовска за минувшие сутки совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи, сообщил Конашенков.
В целом потери противника на Донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, британская гаубица L-119, самоходная артустановка «Гвоздика».
Под Авдеевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. А недалеко от пункта Ступочки уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Ольшаны, Петропавловки и Масютовки Харьковской области.
Рядом с Тимковкой Харьковской области, Розовкой, Стельмаховкой и Новоселовским ЛНР пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки потери противника составили порядка 115 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).
Подразделениями 252-го мотострелкового полка под Червонопоповкой ЛНР отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Ликвидированы более 30 военнослужащих и танк.
Всего на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожены более 70 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Павловкой, Шевченко, Червоным, Великой Новоселкой ДНР, Новоданиловкой и Малой Токмачкой Запорожской области. За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 150 военнослужащих, два бронеавтомобиля, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, две самоходные установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.
В окрестностях Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.
В районе Преображенки Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Рядом с островом Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ.
Средствами ПВО перехвачены девять снарядов РСЗО HIMARS.
Также уничтожены 19 украинских беспилотников в районах пунктов Инженерное, Чубаревка, Работино Запорожской области, Неждановка, Великий Выселок Харьковской области, Верхнеторецкое, Донецк, Старомлыновка ДНР, Новодружеск, Червонопоповка, Коломыйчиха ЛНР, Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Серия сильных взрывов прогремела в Одессе
Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, как минимум пять сильных взрывов прогремели в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Сообщения как минимум о пяти взрывах в Одессе поступили в течение 20 минут, передает ТАСС.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что взрывов было около десяти.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также на остающейся под контролем украинских войск части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами Вооруженных сил России по украинскому складу боеприпасов в Николаеве.
«Панцирь» доработали с учетом опыта СВО
«Высокоточные комплексы» сообщили о доработке «Панциря» с учетом опыта СВО и борьбы с HIMARS
ЗРПК «Панцирь» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на выставке Milex 2023.
В ответ на вопрос о доработке ЗРПК для перехвата снарядов РСЗО HIMARS и других получаемых Украиной ракет в холдинге заявили, что «все необходимые доработки внедрены» с учетом «боевой эксплуатации».
Минобороны России сообщало, что расчеты «Панцирей», участвующие в СВО, каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось об усилении российской системы противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ».
Немецкий политолог заявил о провале стратегии Запада на Украине
Немецкий политолог Варвик: Западу следует скорректировать политику в отношении Киева
Политика Запада на Украине не одержала успеха, а публичные заявления лиц, принимающих решения по Киеву, все больше расходятся с оценками, слышимыми за кулисами, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик.
По словам Варвика, еще до начала конфликта на Украине Запад перешел установленные Москвой красные линии и даже не старался найти компромисс. «Сейчас, когда мы видим значительные разрушения, огромные потери, а конфликт все еще не закончен, наивно полагать, что путь Запада может иметь успех», – пишет политолог в материале для Frankfurter Allgemeine.
Он также указал, что публичные заявления лиц, принимающих решения по Украине, все больше расходятся с оценками, слышимыми за кулисами. В связи с этим политолог призвал скорректировать политику Запада в отношении Киева. В частности, он назвал ошибочными предположения, что Украина может одержать победу на поле боя даже при растущей военной поддержке Запада и что страну следует как можно быстрее интегрировать в западные структуры безопасности.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что последние визиты президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которых он обсуждал увеличение военной помощи Киеву, показали готовность Запада, особенно Великобритании, способствовать росту эскалации украинского конфликта.
Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Киеве разъяснил позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса
|
|
В ходе визита в Киев спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй изложил украинским властям позицию Пекина по поводу политического урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД Китая.
Ли Хуэй встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит проходил 16–17 мая, передает ТАСС.
Как сообщает МИД Китая, Ли Хуэй заявил, что для урегулирования ситуации нет «панацеи», сторонам конфликта необходимо «накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», передает РИА «Новости».
Пекин выразил готовность оказать помощь международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» для урегулирования на основе позиции Китая, представленной ранее. Кроме того, Пекин готов прилагать собственные усилия для восстановления мира. Китайский МИД заявил, что «при урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Россия потребовала от ООН отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян
Постпредство России потребовало от ООН должным образом отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян
Руководству структур и информационным службам ООН необходимо должным образом отреагировать на призывы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к убийствам российских граждан, заявило постпредство России при ООН.
Как указало постпредство в Telegram, «руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания» Буданова. Россия обвинила офис генсека в попытках «прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и «поставить под вопрос подлинность преступных заявлений». В связи с такой позицией в постпредстве усомнились в профессионализме сотрудников секретариата ООН, а также указали на их «политическую ангажированность». Постпредство призвало ООН «воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках».
Напомним, российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя признания Буданова в причастности Украины к терактам, заявил, что «не видел цитату», но выступил с осуждением любых террористических актов.
Группировки российских войск «Центр» и «Запад» рассказали об ударах по ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск Савчук и Зыбинский рассказали об ударах по ВСУ
Нанесены удары по сосредоточению личного состава вооруженных сил Украины на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск«Центр» и «Запад» Александр Савчук и Сергей Зыбинский.
На Краснолиманском направлении поражены командные наблюдательные пункты противника, уничтожены гаубица «Мста-Б» и расчет миномета ВСУ. У Серебрянского лесничества авиация нанесла удар по перемещавшейся штурмовой группе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады ВСУ. Российская ПВО сбила БПЛА «Фурия», «Лелека-100» и «Валькирия», передает ТАСС.
На Купянском направлении российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения территориальной обороны. Артиллерия уничтожила минометный расчет у Синьковки, а также склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка. ПВО России уничтожила три «Фурии» ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении потери противника составили порядка 115 военнослужащих за сутки, на Краснолиманском направлении – более 70.
|
|