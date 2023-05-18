Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»

Мирошник: Между Сватово и Кременной активизировались украинские ДРГ

Противник активно обстреливает наши территории в попытках посеять панику среди мирных жителей. Кроме того, в ряде населенных пунктов активизировались ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ситуацию на участках фронта в районах ЛНР и Харьковской области.

«На данном направлении противник не оставляет попыток прощупать нашу оборону, вылазки диверсионно-разведывательных групп происходят (ДРГ) почти ежедневно. Основная линия активности приходится на промежутке между Сватово и Кременной. Также по направлению Макеевки и Невского замечены небольшие группы ВСУ на пикапах и легкобронированных авто», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Не прекращаются и обстрелы. В частности, пару дней назад серьезно обстреляли Кременную, били непосредственно по городу, не задев военные и фортификационные сооружения. Очевидно, что хотели посеять панику. Наши подразделения мониторят и ликвидируют возможности передвижения и попытки сконцентрировать дополнительные силы ВСУ», – добавил собеседник.

«Также есть информация, что на относительном удалении от наших позиций на Купянском направлении и в районе Северска, ближе к Красному Лиману противник собирает бронетанковую технику. По сообщениям местных жителей, западные машины и бронетехнику привозят на трейлерах», – отметил он.

«Что касается ситуации в Артемовске, то ВСУ сейчас контролируют всего один квартал многоквартирных домов и часть частной застройки. Основные боевые действия развиваются в районе наших флангов. Но бойцы ЧВК «Вагнер» и ВДВ достаточно активно продвигаются. Я думаю, конец зачистки города от сил противника близок», – рассказал собеседник.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ударами крупнокалиберной артиллерии поражены скопления войск вооруженных сил Украины у Артемовска, Миньково, Курахово и Горняка. Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении ракетное подразделение атаковало пункты временной дислокации ВСУ.

Кроме того, как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что фланги в Артемовске были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Пушилин добавил, что хотя ситуация в Артемовске остается напряженной, бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться. В городе остается все меньше высоток, которые контролируются украинскими военными.

Стало также известно, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР. По словам источника, в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек. Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.