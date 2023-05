Беспилотник ВСУ сбили в Клинцах Брянской области Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Текст: Алина Власенко

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». По данным «Российской газеты», был поражен военный объект врага – вероятно, ПВО. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, передает РИА «Новости». Позже глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице. По его словам, было зафиксировано максимальное количество атакующих ракет за короткое время. Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

Текст: Дарья Волкова

Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном. «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики. «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт. «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник. «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он. «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт. «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания. Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов. В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам. Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Текст: Алёна Задорожная

Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Текст: Алёна Задорожная

В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard. «Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО

Текст: Алина Власенко

Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes. «Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.

Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены. Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе. Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска

На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков. Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ. За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области

Текст: Ольга Иванова

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он написал, что в результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Глава региона добавил, что раненого водителя доставили в районную больницу, там ему оказывают медпомощь. Ранее сообщалось, что на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами. ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова 16 мая 2023, 01:25 Текст: Антон Никитин

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова. Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира АНСА: Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро Киеву из Европейского фонда мира

Текст: Вера Басилая

Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщило итальянское агентство АНСА. Источник агентства сообщает, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль, передает ТАСС. Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине. Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с наращиванием производства артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели из бюджета ЕС будут выделены 500 млн евро в дополнение к утвержденному ЕС 1 млрд евро. Напомним, Венгрия пригрозила Украине блокировкой санкций ЕС против России. Между тем ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на оружие Украине. Врио главы МВД ЛНР Корнет получил серьезное ранение при покушении

Текст: Алексей Дегтярев

Временно исполняющий обязанности руководителя МВД Луганской народной республики Игорь Корнет получил серьезное ранение при покушении на него, сообщили правоохранительные органы региона. Корнет получил сильное ранение при взрыве в центре Луганска, он находится в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов. На него совершили покушение, указали там. На прошлой неделе в Мелитополе произошло покушение на главу суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранения получили двое охранников. Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности

Текст: Александра Юдина

Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News. По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости». Предполагается, что именно поставку вооружения в понедельник будут обсуждать в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, передает ТАСС. Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на 2,3 млр

Текст: Алина Власенко

Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion. Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.

«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости». В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая. Новости СМИ2 США начали модернизацию американских танков Abrams для ВСУ Пентагон: Началась модернизация и переоснащение американских танков Abrams для вооруженных сил Украины

Текст: Антон Никитин

Предназначенные для вооруженных сил Украины американские танки Abrams уже проходят процесс переоснащения и модернизации, их передача ВСУ состоится до конца 2023 года, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Официальный представитель Пентагона сообщил, что предназначенные для ВСУ американские танки прямо сейчас проходят процесс переоснащения, они будут улучшены и подготовлены к отправке на Украину. Райдер заверил, что США смогут уложиться в установленные на осень временные рамки и предоставить ВСУ танки до конца 2023 года, передает ТАСС. Генерал не уточнил, как именно планируется улучшить передаваемые Украине танки. При этом он выступил с утверждением, что те машины, на которых украинские танкисты будут проходить обучение, якобы не предназначены для участия в боевых действиях. Ранее в понедельник в Пентагоне подтвердили доставку в Германию американских танков Abrams для обучения вооруженных сил Украины. В МИД объяснили «молитвенные заклинания» Макрона о «поражении» России Дипломат Грушко: Заявление Макрона о «поражении» России является попыткой выдать желаемое за действительное

Текст: Антон Никитин

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России является попыткой выдать желаемое за действительное, заявил замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, Запад пытается убедить себя в правильности конфронтационного курса на разрушение основ международной безопасности. Грушко отметил в комментарии, опубликованном на сайте МИД, что в России уже давно привыкли к заявлениям властей Франции, как и других стран коллективного Запада, о якобы грядущей «победе» Киева в конфликте на Украине, о российской экономике, которая будто бы рухнула под санкциями, а также о якобы имеющей место «изоляции» нашей страны. Однако это не более чем попытка выдать желаемое за действительное, что понятно уже всем в мире, даже самому Западу, заметил замглавы российского внешнеполитического ведомства. Эти «молитвенные заклинания» являются проявлением попыток политических элит европейских стран убедить самих себя в том, что принятый ими конфронтационный курс, разрушающий основы региональной и международной безопасности, якобы может быть правильным. Страны Запада продолжают безоглядную накачку фашиствующего киевского режима вооружениями, констатировал Грушко. Запад, по его словам, считает это единственным способом снять с себя ответственность за кризис, в который по их воле погрузились многие государства и регионы в результате их бездумной политики натравливания соседей друг на друга. Отказ от геополитической близорукости стал бы для них признанием ошибок, на что Запад не может пойти, заключил Грушко. Ранее в Сети высмеяли слова Макрона о «поражении» России. Новости СМИ2 Российские десантники отразили контратаку украинских формирований Минобороны: Российские десантники отразили контратаку украинских формирований

Текст: Вера Басилая

Подразделения ВДВ отразили попытку атаки украинских военнослужащих, ударив по ВСУ из гранатометов АГС-17 «Пламя», РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот», сообщили в Министерстве обороны России. По данным министерства, десантники после получения боевой задачи оборудовали опорные пункты в ранее взятом районе. Наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, командир дал приказ уничтожить противника, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Десантники пошли навстречу приготовившимся контратаковать отрядам ВСУ, и огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот» нанесли огневое поражение противнику. Ранее Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска. В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого 15 мая 2023, 12:52 Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости». «Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.

Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии. Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.

Новости СМИ2 Небензя предсказал рост внешнего долга Украины выше 100% ВВП

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский внешний долг уже перешел за отметку в 89% ВВП государства, к концу года показатель превысит 100%, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН. Западное сообщество заявляет о солидарности с киевскими властями и о готовности оказывать им поддержку «до конца», но эта «поддержка» ведет Украину к «этому самому концу», заявил Небензя, передает ТАСС. Внешний долг страны в 2022 году вырос до рекордного показателя в 132 млрд долларов, или 89% ВВП, согласно прогнозам, в конце 2023 года он превысит 100%, добавил постпред. Выделяемые киевскому режиму МВФ, Евросоюзом и США колоссальные средства «вгоняют эту страну в долговую яму», выказанная солидарность «не бесплатна», и возвращать долги придется простым украинцам, сказал он. Распределять направленные украинской стороне деньги будет американская финансовая компания Black Rock, с которой власти страны заключили соглашение о работе «Фонда развития Украины». Прикрываясь привлечением частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых отраслях экономики, стороны фактически проводят передачу государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке, заключил Небензя. В январе украинский Минфин опубликовал отчет, согласно которому стране в 2023 году нужно выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов.