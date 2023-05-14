Авиация ВКС России сбила украинский Су-27 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики (ДНР) сбила украинский самолет Су-27, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки также были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Как указали в Минобороны, ВС РФ уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области, ДНР, ЛНР и Харьковской области. По данным пресс-службы, на Соледаро-Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском и Херсонском направлениях поражены более 540 украинских военнослужащих.

На Соледаро-Артемовском направлении уничтожили 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20, отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и Запорожской области, а в Запорожской области уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

За сутки на данных направлениях противник потерял четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», подчеркнули в Минобороны.

В пресс-службе заявили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон».

Кроме того, в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В ведомстве указали, что в районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также, в ДНР и Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.

В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.